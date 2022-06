Ungkap Perasaan ke Eks Partner, Greysia Polii: Apri, I Love You So Much!

Bisnis.com, JAKARTA - Greysia Polii mengungkapkan perasaannya kepada Apriyani Rahayu yang merupakan mantan partnernya di sektor ganda putri saat testimonial day untuk menutup kariernya sebagai atlet bulu tangkis di Istora Senayan, Minggu (12/06/2022).

Greysia Polii mengatakan bahwa Apriyani Rahayu merupakan orang yang memotivasi sekaligus menginspirasi dirinya untuk terus berlatih dan berkembang lagi.

"Dan partner terakhir saya, Apriyani Rahayu. Thank you. Dia mau aja dikomentarin saya, saya juga bingung. Terima kasih. Dengan kehadiran dia, itu yg membuat dan menginspirasi saya berlatih kembali. I love you so much," ucap Greysia Polii di Istora Senayan, Minggu (12/06/2022).

Apriyani Rahayu atau yang lebih akrab di sapa Apri merupakan pasangan Greysia Polii yang berhasil memenangkan medali emas di ajang Asian Games 2019 dan mencetak rekor sebagai ganda putri pertama Indonesia yang berhasil menyabet medali emas Olimpiade Tokyo 2020.

Selain mengucapkan salam perpisahan kepada Apri, Greysia juga mendoakan agar generasi setelah dirinya akan kembali mencetak banyak prestasi di ajang internasional.

"Hati saya akan selalu mencintai, saya berdoa untuk generasi baru ini akan mencatat banyak kemenngan dan prestasi yang lebih besar lagi bagi bangsa Indonesia," tutur Greysia.

Pebulu tangkis putri Indonesia, Greysia Polii, menggelar laga testimonial day, Minggu (12/06/2022) di Istora Senayan.

Laga testimonial day ini merupakan laga untuk menutup 30 tahun Greysia Polii berkecimpung di dunia bulu tangkis dan 19 tahun menjadi atlet profesional.

Dalam laga testimonial day ini juga dihadiri oleh beberap atlet bulu tangkis dunia yaitu, Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, Hendra Setiawan, Wang Chi Lin, Tau Tzu Ying, Sapsiree Taerattanachai, Wang Yilu, Yuta Watanabe, Muralithanan Thinaah, Gabriela Stoeva, Ashwini Ponnapaa, Wang Dongping, Misaki Mastumoto, Shing Seung Chan, Jongkolphan Kititharakul.

