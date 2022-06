Pesan Greysia Polii untuk Apriyani Rahayu: Kehadiran Dia yang Membuat Saya Terinspirasi

Bisnis.com, SOLO - Testimonial Day Greysia Polii dilangsungkan pada hari ini, Minggu (12/6/2022).

Testimonial Day ini merupakan seremoni pensiun Greysia Polii setelah turun ke lapangan selama 30 tahun.

Dalam acara tersebut, Grey menyiapkan pidatonya sebelum resmi menggantungkan raket. Ia pun berterima kasih kepada Apriyani Rahayu yang telah menjadi pasangannya dalam berolahraga.

Para penonton pun langsung bersorak saat Greysia memanggil nama Apriyani Rahayu. Apri pun nampak meneteskan air mata saat Grey sedang berpidato.

"Dan partner saya yang terakhir, Apriyani Rahayu. You are the best!" ucap Grey sembari mengangkat tangannya ke hadapan Apriyani.

Meskipun dalam momen bersedih, Grey mencoba menghibur Apri yang terlihat berlinang air mata.

"Dia mau aja dikomentarin sama saya, dia mau aja nurut sama saya. Saya juga bingung. Tapi kehadiran dia yang membuat saya terinspirasi untuk berlatih kembali walaupun di usia yang sudah tidak muda pada saat itu," lanjut Grey.

Greysia pun mengatakan bahwa 5 tahun kebersamaan mereka adalah momen yang sangat berharga.

"Saya belajar banyak juga dari seorang Apri. Terima kasih untuk prestasinya itu sudah sangat banyak. I love you, sis. I love you so much,"

Mendengar hal itu, Apri pun langsung berdiri dan membuat tanda cinta dengan tangannya.

Greysia Polii resmi gantung raket setelah 30 tahun menekuni badminton hingga membawa nama Indonesia terus mendapat penghargaan di kancah dunia.

Ia sukses melengkapi koleksi medali emas di ajang Asian Games pada 2014, SEA Games 2019, dan Olimpiade 2020 yang digelar di 2021.

