Federasi Badminton Denmark Minta Maaf Usai Sebut Marcus/Kevin dan Fajar/Rian dari Malaysia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Federasi badminton Denmark menyampaikan permohonan maaf lantaran salah menyebutkan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo yang disebut berasal dari Malaysia.

"Kepada semua, kami sungguh meminta maaf atas kesalahan pengumuman. Fajar Alfian/Muhammad Ardianto dan Marcus Gideon/Kevin Sukamuljo tentu saja berasal dari Indonesia! Kami tahu itu. Ini adalah kesalahan manusia, dan kami harap Anda bisa menerima permohonan maaf kami," tulis akun twitter Badminton Denmark @BadDK, Senin (24/10/2022).

Untuk diketahui, terdapat momen yang menyayangkan di saat proses atlet Indonesia untuk naik ke podium juara. Ketika Fajar/Rian dan Kevin/Marcus berada di panggung, sebelum naik podium, pembawa acara menyebut kedua pasangan itu berasal dari Malaysia.

Alhasil, mendengar hal tersebut, Kevin/Marcus dan Fajar/Rian terlihat bingung dan Kevin/Marcus menunjukkan ekspresi kecewa, sedangkan Fajar dan Rian justru hanya memberi senyum kecil.

Kendati demikian kedua didikan pelatnas Cipayung itu tetap naik podium. Meski begitu, sesaat setelah momen tersebut ada koreksi yang menyebut keduanya berasal dari Indonesia.

Menilik catatan head to head, Marcus/Kevin masih unggul 6-4 atas Fajar/Rian, di mana pasangan dengan ranking 6 dunia itu memenangi pertemuan terakhir atas Minions di Denmark Open 2022 ini.

Pertandingan puncak tersebut merupakan final pertama Minions pada tahun ini, sedangkan Denmark Open 2022 menjadi final kedelapan bagi Fajar/Rian di turnamen world tour di sepanjang 2022.

All Indonesian Final di sektor ganda putra di Denmark Open terakhir kali terjadi pada 2019, di mana saat ini The Minions keluar sebagai juara setelah mengalahkan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan atau The Daddies.

Adapun, Minions kali terakhir tampil menjadi juara adalah di ajang Indonesia Open 2021, sedangkan kemenangan terakhir dari Fajar/Rian adalah di Malaysia Masters 2022.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :