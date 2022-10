Jadi Runner-up Denmark Open 2022, Minions Akui FajRi Lebih Tangguh

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo harus berpuas dengan raihan runner-up Denmark Open 2022 setelah dikalahkan sesama wakil ganda putra Indonesia saat melawan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Berlaga di Jyske Bank Arena, Odense, Minggu (23/10/2022) pasangan berjulukan FajRi sukses meraih mahkota juara di Denmark Open 2022 setelah menundukkan The Minions straight gim 21-19 dan 28-26

Marcus Fernaldi Gideon mengaku bahwa pasangan berjuluk Minions ini tetap bersyukur. Meskipun kalah, mereka tetap bangga karena dapat bermain dengan sangat baik hari ini, apalagi dirinya sempat mengalami cedera yang memengaruhi performanya.

Marcus pun menyampaikan bahwa lawan bermain sangat tangguh. Bahkan, dirinya menyayangkan pada poin-poin terakhir mereka kurang beruntung, padahal dia dan Kevin bermain ketat dengan lawan hingga skor yang saling kejar-mengejar.

"Mereka lebih baik ketimbang kami, terlebih mereka juga sekarang pasangan yang sangat tangguh. Kami mengakui mereka lebih baik di laga ini. Evaluasinya saat leading, kami tidak boleh lengah. Sempat unggul tapi bisa tersusul. Ke depannya harus lebih fokus lagi dan tidak membuat kesalahan sendiri," tutur Marcus Fernaldi Gideon dikutip melalui rilis PBSI, Senin (24/10/2022).

Senada, Kevin Sanjaya Sukamuljo mengaku bahwa Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto merupakan lawan yang kuat dan sulit untuk mematikan bola di lapangan mereka, apalagi dinilainya FaJri tampil lebih tenang di laga pamungkas Denmark Open 2022 itu. "Mereka sangat baik, cukup tenang dan hal itu menjadi kesulitan kami," kata Kevin.

Gim pertama di buka dengan kejar-kejaran angka antarpasangan yang dimenangkan oleh smash keras Marcus yang gagal dikembalikan oleh Fajar sehingga kedudukan menjadi 2-3.

Meski begitu, bola melebar dari Marcus membuat kedudukan kembali seimbang menjadi 3-3, di mana selanjutnya drop shot Marcus mampu mengecoh Rian sehingga kedudukan menjadi 3-5.

Interval pertama pun diamankan oleh Marcus yang berhasil melakukan return serve dari Rian sehingga kedudukan menjadi 8-11.

Berlanjut setelah turun minum, Kevin kembali meminta istirahat kepada umpire lantaran jarinya terluka saat poin 15-17.

Permainan dari Fajar/Rian pun mengubah pola permainan dengan lebih menyerang sehingga bisa mengambil tiga poin beruntun, alhasil kedudukan menjadi 17-18. Bahkan, mereka berhasil merebut gim pertama dengan skor 19-21.

Berlanjut di gim kedua, pertandingan kian memanas antara kedua pihak, di mana permainan diwarnai dengan banyak adu drive dan smash keras.

Adapun interval pertama berhasil diamankan oleh Marcus/Kevin dengan skor 11-6. Selepas jeda, gim kedua pun ditutup Fajar/Rian dengan skor 28-26

Menilik catatan head to head, Marcus/Kevin masih unggul 6-4 atas Fajar/Rian, di mana pasangan dengan ranking enam dunia itu memenangi pertemuan terakhir atas Minions di Denmark Open 2022 ini.

Pertandingan puncak tersebut merupakan final pertama Minions pada tahun ini, sedangkan Denmark Open 2022 menjadi final kedelapan bagi Fajar/Rian di turnamen world tour di sepanjang 2022.

All Indonesian Final di sektor ganda putra di Denmark Open terakhir kali terjadi pada 2019, di mana saat itu The Minions keluar sebagai juara setelah mengalahkan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan atau The Daddies.

Adapun Minions kali terakhir tampil menjadi juara adalah di ajang Indonesia Open 2021, sedangkan kemenangan terakhir dari Fajar/Rian adalah di Malaysia Masters 2022.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :