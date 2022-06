Jadwal Semifinal Indonesia Masters 2022: Ginting vs Axelsen, Ganda Putra Lawan China

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal babak semifinal Indonesia Masters 2022 yang akan bergulir besok, Indonesia menyisakan empat wakil.

Gelaran Daihatsu Indonesia Master 2022 akan memasuki hari kelima atau babak semifinal, berikut jadwal lengkap pertandingan hari kelima Daihatsu Indonesia Masters 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (11/6/2022).

Pada babak perempat final Daihatsu Indonesia Masters 2022, dua wakil Indonesia harus gugur. Walhasil hanya empat wakil yang tersisa untuk babak semifinal.

Di babak semifinal nanti, atlet Indonesia yang akan bermain adalah pada sektor tunggal putra, ganda putra, dan ganda putri.

Semifinal Daihatsu Indonesia Masters 2022 rencananya akan dimulai pukul 12.00 WIB.

Daihatsu Indonesia Masters digelar sejak 7-12 Juni 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Dalam pergelaran level Super 500 ini, Indonesia menurunkan atlet bulu tangkis dari semua sektor di Daihatsu Indonesia Masters 2022.

Baca Juga : Indonesia Masters 2022: Perjuangan Marcus Gideon ke Semifinal Sambil Menahan Rasa Sakit

Daihatsu Indonesia Masters 2022 akan dibagi ke beberapa hari yang di dalamnya terdapat beberapa pertandingan.

Berikut jadwal Daihatsu Indonesia Masters 2022

Selasa (7/6/2022): Babak 32 besar dan kualifikasi

Rabu (8/6/2022): Babak 32 besar

Kamis (9/6/2022): Babak 16 besar

Jumat (10/6/2022): Babak perempat final

Sabtu (11/6/2022): Babak semifinal

Minggu (12/6/2022): Babak final

Jadwal atlet bulu tangkis Indonesia di semifinal Indonesia Masters 2022

Court 1

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Tan Pearly/Thinaah Muralitharan (Match keempat)

Anthony Sinisuka Ginting vs Viktor Axelsen (Match keenam)

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Liang Wei Keng/Wang Chang (Match kedelapan)

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong (Match kesepuluh)

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :