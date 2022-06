Link Live Streaming Perempat Final Indonesia Masters 2022: Perjuangan 6 Wakil Tuan Rumah

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut link live streaming babak 16 besar (perempat final) Indonesia Masters 2022 yang diikuti enam pebulu tangkis Indonesia.

Babak perempat final Indonesia Masters 2022 digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada Jumat (10/6/2022).

Tuan rumah masih menyisakan enam wakil yang akan berlaga di perempat final Indonesia Masters 2022.

Dari lima nomor yang diikuti pemain Indonesia, tunggal putri sudah tak menyisakan wakil lagi.

Terakhir, Gregoria Mariska Tunjung harus terhenti langkahnya di babak 16 besar oleh pemain India, Pusarla V. Shindu.

Ganda putra dan ganda putri menjadi nomor yang paling banyak meloloskan wakil Indonesia.

Di nomor ganda putra ada pasangan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang akan tampil di perempat final Indonesia Masters 2022.

Sementara itu Apriyani Rahayu/Siti Fadia Ramadhanti dan Febby Valencia/Ribka Sugiarto menjadi harapan Indonesia di nomor ganda putri.

Ganda campuran dan tunggal putra masing-masing menyisakan satu wakil. Rinov Rinaldy/Pitha Haningtyas di ganda campuran sedangkan Anthony Sinisuka Ginting jadi satu-satunya tunggal putra yang tersisa.

Rangkaian pertandingan perempat final Indonesia Masters 2022 bakal dimulai pukul 13.00 WIB.

Berikut jadwal dan link live streaming perempat final Indonesia Masters 2022:

Jadwal Indonesia Masters 2022

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas vs Supak Jomkoh/Supissara Paewsampran (Thailand)

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti [7] vs Lee So Hee/Shin Seung Chan [2] (Korea Selatan)

Febby Valencia/Ribka Sugiarto vs Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong (Korea Selatan)

Anthony Sinisuka Ginting [4] vs Lee Zii Jia [5] (Malaysia)

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya [1] vs Goh Sze Fei/Nur Izzuddin [8] (Malaysia)

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto [5] vs Lee Yang/Wang Chi-Lin [3] (Taiwan)

