Jadwal Perempat Final Indonesia Masters 2022: Ginting dan Minions Lawan Malaysia

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal lengkap pertandingan hari keempat alias perempat final Daihatsu Indonesia Masters 2022.

Gelaran Indonesia Masters 2022 akan memasuki hari keempat atau babak perempat final pada Jumat (10/6/2022) di Istora Senayan, Jakarta.

Wakil Indonesia mulai bertumbangan pada babak 16 besar Daihatsu Indonesia Masters 2022.

Di babak perempat final nanti, atlet Indonesia yang akan bermain adalah pada sektor tunggal putra, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Sementara pada nomor tunggal putri, Indonesia tak menyisakan satu pun wakil.

Daihatsu Indonesia Masters dilaksanakan mulai 7 hingga 12 Juni 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Dalam pergelaran level Super 500 ini, Indonesia menurunkan atlet bulu tangkis dari semua sektor di Daihatsu Indonesia Masters 2022.

Untuk jadwal turnamen, Daihatsu Indonesia Master 2022 akan dibagi ke beberapa hari yang didalamnya terdapat beberapa pertandingan.

Berikut jadwal Daihatsu Indonesia Master 2022:

Selasa (7/6/2022): Babak 32 besar dan kualifikasi

Rabu (8/6/2022): Babak 32 besar

Kamis (9/6/2022): Babak 16 besar

Jumat (10/6/2022): Babak perempat final

Sabtu (11/6/2022): Babak semifinal

Minggu (12/6/2022): Babak final

Jadwal atlet Indonesia yang bermain di hari keempat atau Perempat Final Daihatsu Indonesia Masters 2022 yang akan dimulai pukul 13.00 WIB.

Berikut jadwal perempat final Indonesia Masters 2022

Court 1

Anthony Sinisuka Ginting vs Lee Zii Jia (Match keempat)

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Lee Yang/Wang Chi-lin (Match kedelapan)

Court 2

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Supak Jomkoh/Supissara Paewsampran (Match pertama)

Apriyani Rahayu/Siti Fadila Silva Ramadhanti vs Lee So Hee/Shin Seung Chan (Match ketiga)

Febby Valencia Dwijayanti Gani/Ribka Sugiarto vs Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong (Match keempat)

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (Match kelima)

Court 3

