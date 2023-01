Jadwal Final Malaysia Open 2023: Fajar-Rian vs China Partai Kelima

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal final Malaysia Open 2023 akan dilaksanakan di Axiata Arena, Minggu (15/1/2023) siang. Indonesia meloloskan satu wakilnya lewat Fajar Alfian-Rian Ardianto.

Fajar-Rian yang kini menempati peringkat satu dunia maju ke final Malaysia Open 2023 setelah mengalahkan Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae dari Korea Selatan di semifinal dengan skor 21-18 dan 21-17.

Di babak final, Fajar-Rian akan bertemu Liang Wei Keng/Wang Chang (China) yang mengalahkan Satwiksairaj Renkireddy/Chirag Shetty lewat pertarungan tiga game 21-16, 11-21, 21-15 di semifinal.

Pertandingan Fajar-Rian vs Liang/Wang akan dilaksanakan pada partai kelima. Sedangkan pertandingan final Malaysia Open 2023 akan mulai pada pukul 12.00 WIB.

Sekadar informasi, Liang/Wang merupakan ganda yang mengandaskan langkah Kevin Sanjaya/Marcus Gideon di babak kedua.

Jalannya set pertama antara Fajar/Rian vs Kang/Seo berlangsung menarik karena saling jual beli smes-smes keras untuk mendapatkan poin. Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae unggul 11-10 atas Fajar/Rian.

Selepas interval, Fajar/Rian mencoba taktik berbeda dengan tidak terlalu banyak mengangkat bola namun lebih bermain drive.

Sempat tertinggal dua angka, 13-15, Fajar/Rian berbalik unggul 18-16 dengan pola permainan yang baru. Fajar-Rian akhirnya bisa merebut set pertama 21-18 setelah smes keras Fajar di depan net tidak bisa dikembalikan Kang.

Jalannya set kedua tidak ada perubahan dari game pertama. Fajar-Rian unggul 6-4, 8-6, dan 11-8 lewat serangan bertubi-tubi dan tetap menerapkan bola-bola datar agar permainan Kang/Seo tidak banyak berkembang.

Selepas interval, ganda Korsel mencoba bermain lebih agresif terutama Kang di sektor depan agar Seo bisa mendapat bola smes. Kang/Seo sempat mendekat 11-12.

Namun Fajar/Rian kembali bangkit dan unggul 16-11 lewat smes keras, pertahanan apik, dan penempatan bola yang presisi.

Fajar-Rian akhirnya lolos ke final setelah mengalahkan Kang/Seo di game kedua dengan skor 21-17.

Sementara itu Dejan Ferdinansyah-Gloria Emanuelle Widjaja gagal ke final setelah di partai empat besar ditekuk Zheng Siwei/Huang Ya Qiong.

Bermain di Axiata Arena, Sabtu (14/1/2023) di Axiata Arena, Dejan-Gloria harus mengakui ganda nomor satu dunia itu dengan skor 16-21 dan 18-21 dalam waktu 43 menit.

Zheng Siwei/Huang Ya Qiong akan bertemu ganda campuran Jepang Yuta Watanabe/Arisa Higashino yang melaju ke partai setelah mengalahkan Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taeratanachai dengan skor 21-18 dan 21-15.

Sebelumnya ganda putri Apriyani Rahayu-Siti Fadia Ramadhanti Silva terpaksa harus mengubur mimpinya untuk mempertahankan gelar juara setelah kandas di fase empat besar.

Apriyani Rahayu-Siti Fadia Ramadhanti Silva kandas setelah mengundurkan diri melawan ganda putri nomor satu dunia, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan saat skor 9-21, 0-2.

Sekadar catatan, Apriyani/Fadia di pertemuan terakhir kalah dari ganda nomor satu dunia tersebut dengan skor 21-16 dan 21-16 di turnamen BWF World Tour Finals 2022.

Jadwal Final Malaysia Open 2023, Minggu (15/1/2023) di Inews TV, 12.00 WIB:

ZHENG Si Wei/ HUANG Ya Qiong Vs Yuta WATANABE/ Arisa HIGASHINO



CHEN Qing Chen/JIA Yi Fan Vs BAEK Ha Na/LEE Yu Lim



Akane YAMAGUCHI Vs AN Se Young

Viktor AXELSEN Vs Kodai NARAOKA

FAJAR Alfian -RIAN Ardianto Vs LIANG Wei Keng/WANG Chang

