Cara Beli dan Harga Tiket WSBK Mandalika 2022

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut cara membeli dan harga tiket dari World Superbike (WSBK) Mandalika 2022 yang akan digelar akhir pekan ini.
WSBK Mandalika bakal digelar di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, pada Jumat (11/11/2022) hingga Minggu (13/11/2022).
Seri WSBK Mandalika merupakan seri ke-19 pada musim ini. Rangkaian penutup WSBK 2022 akan digelar di Sirkuit Philip Island dalam Grand Prix Australia.
Panitia WSBK Mandalika 2022 menjual 30 ribu tiket dari total kapasitas 45.678 penonton.
Ada beragam kategori tiket yang dijual di WSBK Mandalika. Yang termurah senilai Rp164.220 di Tiket.com.
"Variasi tiket harian ini kami sediakan untuk mengakomodir minat masyarakat untuk menyaksikan ajang WSBK secara langsung," kata Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria, dikutip dari laman resmi.
Harga Tiket WSBK Mandalika
VIP
- Royal Box A (Premiere Class): Rp15.000.000
- Royal Box B (Deluxe Class): Rp10.000.000
Normal Day 2
- Normal Festival (General Admission) Day 2: Rp115.000
- Normal Grandstand Regular (Zone C) Day 2: Rp287.500
- Normal Grandstand Regular (Zone H) Day 2: Rp287.500
- Normal Grandstand Regular (Zone I) Day 2: Rp287.500
- Normal Grandstand Premium (Zone A) Day 2: Rp575.000
- Normal Grandstand Premium (Zone B) Day 2: Rp575.000
- Normal Grandstand Premium (Zone J) Day 2: Rp402.500
- Normal Grandstand Premium (Zone K) Day 2: Rp402.500
Normal Day 3
- Normal Festival (General Admission) Day 3: Rp230.000
- Normal Grandstand Regular (Zone C) Day 3: Rp575.000
- Normal Grandstand Regular (Zone H) Day 3: Rp575.000
- Normal Grandstand Regular (Zone I) Day 3: Rp575.000
- Normal Grandstand Premium (Zone A) Day 3: Rp1.150.000
- Normal Grandstand Premium (Zone B) Day 3: Rp1.150.000
- Normal Grandstand Premium (Zone J) Day 3: Rp805.000
- Normal Grandstand Premium (Zone K) Day 3: Rp805.000
Normal Weekend Pass
- Normal Festival (General Admission): Rp287.500
- Normal Grandstand Regular (Zone C): Rp747.500
- Normal Grandstand Regular (Zone H): Rp747.500
- Normal Grandstand Regular (Zone I): Rp747.500
- Normal Grandstand Premium (Zone A): Rp1.495.000
- Normal Grandstand Premium (Zone B): Rp1.495.000
- Normal Grandstand Premium (Zone J): Rp1.035.000
- Normal Grandstand Premium (Zone K): Rp1.035.000
Cara Beli Tiket WSBK Mandalika 2022
Ada banyak platform yang menjual tiket WSBK Mandalika 2022, antara lain Tiket.com, Loket.com, Gotix, dan lain sebagainya.
Berikut cara membeli tiket WSBK Mandalika 2022 melalui Tiket.com:
- Buka laman Tiket.com
- Ketik dalam kolom pencarian "World Superbike Indonesia Round 2022.
- Scroll ke bawah, pilih kategori tiket yang Anda inginkan. Ketuk pilih.
- Lakukan pembayaran sesuai arahan yang tertera di layar.
- Tiket WSBK Mandalika sudah bisa Anda miliki.
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