Indonesia International Series 2022: Jafar/Aisyah Jumpa Adnan/Indah di Perempat Final

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata berhasil mengamankan satu tiket babak perempat final turnamen bulu tangkis Indonesia International Series 2022.

Hal ini mereka dapat usai menumbangkan unggulan ketiga, Vichayapong Kanjanakeereewong/Nattamon Laisuan, asal Thailand dengan skor 21-14, 21-14.

"Senang bisa masuk perempat final. Awal pertandingan tadi masih belum in. Setelah interval gim pertama baru mulai enak mainnya. Di gim kedua sempat tertinggal karena banyak melakukan kesalahan sendiri. Tetapi dari situ coba komunikasi sama partner untuk coba tidak banyak mati, masuk saja dulu bolanya akhirnya bisa menang," kata Jafar usai laga, dikutip melalui rilis PBSI, Jumat (23/9/2022).

Dalam laga yang mentas di GOR Among Rogo, Yogyakarta, Kamis (22/9/2022), Jafar/Aisyah mengaku masih banyak melakukan kesalahan sendiri walau sukses memetik kemenangan.

Di babak perempat final, Jafar/Aisyah akan menantang seniornya di Pelatnas Cipayung, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil, yang sebelumnya mengalahkan rekan senegara, Ahmad Sasfariansyah Siregar/Farica Abela. Adnan/Indah menang dua gim langsung 21-8, 21-13.

"Besok main nothing to lose saja. Main lepas karena mereka kan senior kami. Yang penting kami bisa mengevaluasi permainan hari ini untuk tidak gampang melakukan kesalahan sendiri," ucap Jafar.

Baca Juga : Indonesia International Series 2022: Komang Maju Ke Perempat Final

Babak perempat final Indonesia International Series 2022 akan bergulir Jumat (23/9/2022) mulai pukul 13.30 WIB. Sektor ganda campuran sudah memastikan satu gelar juara setelah terjadi All Indonesian Quarterfinals.

Berikut daftarnya:

1. Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja (1) vs Zaidan Arrafi Nabawi/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu

2. Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata vs Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil

3. Moh Reza Pahlevi Isfahani/Melati Daeva Oktavianti vs Rafli Ramanda/Az-Azahra Putri Dania (4)

4. Marwan Faza/Jessica Maya Rismawardani vs Akbar Bintang Cahyono/Marsheilla Gischa Islami

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :