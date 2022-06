Bandingkan dengan Axelsen, Taufik Hidayat Kritik Mental Anthony Ginting

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan pebulu tangkis Indonesia, Taufik Hidayat, membandingkan kekuatan tiga tunggal putra yang dinilai terbaik di dunia saat ini.

Taufik Hidayat, legenda bulu tangkis Indonesia, hadir dalam kanal YouTube The Badminton Experience yang dipandu oleh dua pebulu tangkis, Anders Antonsen dan Hans-Kristian Solberg Vittinghus.

Dalam salah satu kesempatan, Taufik Hidayat mendapat pertanyaan tentang persaingan di nomor tunggal putra saat ini.

Peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 itu menyebut bahwa setiap pemain memiliki karakter permainan yang berbeda-beda.

"Seperti sekarang ada pemain asal Singapura, tapi kita tidak tahu di masa depan akan seperti apa. Hal itu karena setiap pemain memiliki karakter yang berbeda-beda," ucap Taufik Hidayat dalam kanal YouTube The Badminton Experience.

Taufik Hidayat juga membandingkan tiga tunggal putra yang tampil apik dalam beberapa tahun terakhir, yakni Kento Momota (Jepang), Viktor Axelsen (Denmark), dan Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia).

Menurut menantu mantan Menpora Agum Gumelar itu, Viktor Axelsen merupakan pemain tunggal putra yang paling komplet saat ini.

"Momota kekuatannya kurang, dia sekarang sedang menurun karena kerap cedera, Axelsen adalah yang paling lengkap," ucap Taufik Hidayat.

Adapun untuk pemain Indonesia, Anthony Ginting, Taufik mengkritisi mental bermain yang masih kurang.

"Anthony Ginting, sorry to say, mentalnya kadang naik kadang turun, kalau tekniknya bagus," ucap lelaki asal Pengalengan, Jawa Barat, itu.

Terlepas dari perbandingan itu, Viktor Axelsen memang membuktikan diri menjadi yang terbaik di dua turnamen terakhir, Indonesia Masters dan Indonesia Open 2022.

Axelsen dua kali mengalahkan Ginting yakni di semifinal Indonesia Masters 2022 dan perempat final Indonesia Open 2022.

Pemain asal Denmark itu juga menyapu gelar juara Indonesia Masters dan Indonesia Open 2022.

