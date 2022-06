Rajai Gelar Super 1000, Viktor Axelsen Disamakan dengan Roger Federer

Bisnis.com, JAKARTA - Pebulu tangkis asal Denmark, Viktor Axelsen, meraih prestasi yang membuatnya disandingkan dengan megabintang tenis, Roger Federer.

Viktor Axelsen sukses menyabet gelar juara Indonesia Open 2022 usai menaklukkan pemain China, Zhao Jun Peng, di babak final dengan skor 21-9 dan 21-10 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (19/6/2022).

Indonesia Open 2022 merupakan babak final kedelapan beruntun bagi Viktor Axelsen di turnamen BWF level Super 1000.

Secara keseluruhan, tunggal putra Denmark itu telah tampil dalam 10 final turnamen level Super 1000.

Capaian gemilang Axelsen diapresiasi oleh mantan pebulu tangkis asal Inggris, Gillian Clark.

Olympic Champ @ViktorAxelsen today contests an 8th CONSECUTIVE (10th in total) World Tour Super 1000 final.

Let’s put that into perspective.

Consecutive MS Grand Slam finals in tennis@rogerfederer 10@DjokerNole 6@RafaelNadal 5

Amazing achievement VA!#GillsFunFact #Badminton pic.twitter.com/aldnVYxkGK