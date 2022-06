Rekap Hasil Kualifikasi Indonesia Masters 2022: 5 Wakil Indonesia Melaju

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut hasil kualifikasi Indonesia Masters 2022, Indonesia mengirimkan lima wakil ke babak utama.

Lima wakil Indonesia melenggang ke babak 32 besar Indonesia Masters 2022 melalui jalur kualifikasi.

Partai kualifikasi Indonesia Masters 2022 digelar di Istora Senayan, Jakarta, sejak Selasa (7/6/2022) pagi.

Baca Juga : Hasil Indonesia Masters 2022: The Daddies Amankan Tiket 16 Besar

27 pertandingan kualifikasi digelar di tiga lapangan yang berbeda. Indonesia menyertakan 16 pemain di babak kualifikasi Indonesia Masters 2022.

Dari 16 wakil Indonesia yang berlaga lewat jalur kualifikasi, lima di antaranya mampu lolos ke fase berikutnya alias babak 32 besar.

Tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo memenangi dua partai kualifikasi melawan Christo Popov dari Prancis dan Adham Hatem Elgamal asal Mesir.

Sementara di nomor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani mengatasi pemain Mesir, Doha Hany.

Tiga wakil di ganda putri, Titis Maulida Rahma/Bernadine Anindiya Wardana, Ariya Nabila Thesa Munggaran/Agnia Sri Rahayu, dan Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine melengkapi perwakilan Merah Putih di 32 besar Indonesia Masters 2022.

Pemain yang lolos melalui jalur kualifikasi baru akan tampil di babak 32 besar Indonesia Masters 2022 pada Rabu (8/6/2022).

Baca Juga : Link Live Streaming Indonesia Masters 2022: Perang Bintang Bulu Tangkis

Selain partai kualifikasi, 24 laga babak 32 besar Indonesia Masters 2022 dari nomor ganda putra, putri, dan campuran akan dimainkan hari ini.

Berikut rekap hasil kualifikasi Indonesia Masters 2022

Tunggal Putra

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Christo Popov (Prancis): 21-14, 21-15 (38 menit)

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Adham Hatem Elgamal (Mesir): 21-14, 21-18 (35 menit)

Krishna Adi Nugraha vs Weng Fong Yang (Cina): 18-21, 17-21 (49 menit)

Panji Ahmad Maulana vs Ade Resky Dwicahyo (Azerbaijan): 17-21, 18-21 (33 menit)

Andi Fadel Muhammad vs Subhankar Dey (India): 20-22, 21-10, 21-13 (58 menit)

Andi Fadel Muhammad vs Sun Fei Xiang (Cina): 8-21, 12-21 (35 menit)

Classius Chris Belandro vs Adham Hatem Elgamal (Mesir): 16-21, 8-21 (25 menit)

Tunggal Putri

Putri Kusuma Wardani vs Doha Hany (Mesir): 21-4, 21-8 (19 menit)

Made Dinda Windiasari vs Sim Yu-jin (Korea Selatan): 4-21, 9-21 (20 menit)

Ganda Putra

Galuh Dwi Putra/Ricky Karandasuwardi vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong (Cina): 9-21, 13-21 (35 menit)

Muh. Putra Erwiansyah/Patra Harapan Rindorindo vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (Cina): 9-21, 18-21 (29 menit)

Berry Angriawan/Rian Agung Saputro vs Tan Kian Meng/Tan Wee Kiong (Malaysia): 10-21, 11-21 (27 menit)

Ganda Putri

Assyifa Rizki Rahayu/Aisyah Hanadiya Taisir vs Titis Maulida Rahma/Bernadine Anindiya Wardana: 13-21, 11-21 (28 menit)

Ariya Nabila Thesa Munggaran/Agnia Sri Rahayu vs Velisha Christina/Priskila Venus Elsadai: 21-18, 20-22, 21-19 (77 menit)

Nisriina Husniyyah Ramadhani/Sabrina Anindya Ramadhani vs Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine: 12-21, 16-21 (27 menit)

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :