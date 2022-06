Indonesia Masters 2022: Lawan He Bing Jiao, Ini Persiapan Putri KW

Bisnis.com, JAKARTA - Putri Kusuma Wardani atau yang akrab disapa Putri KW berhasil melangkah ke babak 32 Besar Indonesia Masters 2022 setelah mengalahkan pebulu tangkis asal Mesir Doha Hany dua set langsung, Selasa (07/06/2022) di Istora Senayan.

Mengalahkan Hany, Putri KW akan bertemu dengan unggulan keenam asal China, He Bing Jiao pada laga yang akan digelar pada esok hari di Istora Senayan.

Kontra He Bing Jiao, Putri akan bermain dengan nothing to lose dan akan bermain sekuat tenaga guna menghadapi wakil asal China tersebut.

“Persiapannya ya, main nothing to lose aja kalo lawan dia (He Bing Jiao) ga mikirin menang kalah karena udah keluarin semaunya,” tutur Putri setelah pertandingan, Selasa (07/6)

Selain itu, ketika ditanya awak media dirinya ingin bertemu siapa pada pagelaran Indonesia Master tahun ini, dirinya ingin bertemu dengan semua (unggulan) pada event bulutangkis super 500 ini.

“Ga ada, pengen semua sih lawannya,” ujar Putri.

Sebelumnya, Putri KW berhasil mengalahkan wakil Mesir Doha Hany pada babak kualifikasi Indonesia Masters dengan dua set langsung (21-4 dan 21-8) dengan waktu 19 menit

Bermain cukup stabil, Putri benar benar bermain sangat santai di set pertama dan berhasil unggul 12-0 dari Doha Hany. Sampai akhirnya Putri mengamankan set pertama dengan skor 21-4

Memulai set kedua, Putri kembali menampilkan performa terbaiknya. Buktinya, dirinya berhasil unggul jauh lagi dari Doha dengan poin 15-2. Namun, Putri sempat kecolongan beberapa angka di set kedua karena human error yang dirinya lakukan.

Sampai set kedua berakhir, Putri berhasil mengamakan set tersebut dengan kemenangan 21-8 atas Doha Hany. Dengan hasil ini Putri berhak melaju langsung ke babak 32 Besar Indonesia Master 2022.

