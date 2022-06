Jadwal Lengkap Daihatsu Indonesia Masters 2022, Ada Minions dan The Daddies

Bisnis.com, JAKARTA - Gelaran Daihatsu Indonesia Maters 2022 akan mulai bergulir sejak 7-12 Juni 2022 di Istora Senayan, Jakarta.

Dalam pegelaran super 500 ini, Indonesia akan menurunkan atlet bulu tangkis dari semua sektor di Daihatsu Indonesia Master 2022. Tercatat, ada lima atlet di sektor tunggal putra, dua di sektor tunggal putri, tujuh di sektor ganda putra, 10 di sektor ganda putri, dan lima di sektor ganda campuran.

Untuk jadwal sendiri, Daihatsu Indonesia Master 2022 akan memainkan babak kualifukasi terlebih dahulu dan babak 32 besar di hari pertama.

Berikut jadwal Daihatsu Indonesian Master 2022

Selasa (7/6/2022): Babak 32 besar dan kualifikasi

Rabu (8/6/2022): Babak 32 besar

Kamis (9/6/2022): Babak 16 besar

Jumat (10/6/2022): Babak perempat final

Sabtu (11/6/2022): Babak semifinal

Minggu (12/6/2022): Babak final

Jadwal atlet bulu tangkis Indonesia yang bermain di hari pertama Daihatsu Indonesia Open 2022.

Court 1

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Christo Popov. Pukul 08.00 WIB

Krishna Adi Nughraha vs Weng Hong Yang. Followed By

Panji Ahmad Maulana vs Ade Rezky Dwicahyo. Followed By

Galuh Dwi Putra/ Ricky Karandasuwardi vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong. Followed By

Putri Kusuma Wardani vs Doha Hany. Followed By

Assyifa Rizki Rahayu/Aisyah Hanadiya Taisir vs Titis Maulida Rahma/Bernandina Anindiya Wardana. Followed By

Putra Erwinansyah/Patra Harapan Rindorindo vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi. Followed By

Ririn Amelia/ Vimi Putri vs Benyapa Aimsaard/Nuntakarm Aimsaard. Followed By

Fevriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Chen Qin Chen/Jia Yi Fan. Followed By

Apriyani Rahayu/Siti Fadila Ramadhanti vs Debora Jille/Cheryl Seinen. Followed By

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Goh V Shem/Low Juan Shen. Followed By

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Christo Popov/Toma Junior Popov. Followed By

Court 2

Andi Fadel Muhammad vs Subhankar Dey. Pukul 08.00 WIB.

Made Dinda Windiasari vs Sim Yu Jin. Followed By

Arlya Nabilla Thesa Munggaran/Agnia Sri Rahayu vs Velsiha Christina/Priskilla Venus Elsadai. Followed By

Berry Angriawan/Rian Agung Saputro vs Tan Kian meng/Tan Wee Kiong. Followed By

Anggia Shitta Awanda/Putri Larasati vs Melani Mamahit/Tryola Nadia. Followed By

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Jeppe Bay/Lasse Molhede. Followed By

Febby Valencia Gani/Ribka Sugiarto vs Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva. Followed By

sabar Karyaman Gutama/Moh Riza Pahlevi vs Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana. Followed By

Leo Rolly Carnando/Darniel Marthin vs Ben Lave/Sean Vendy. Followed By

Meilysa Trias Puspita Sari/Rachel Allesya Rose vs Ashwini Ponnappa/Reddy N.Sikki. Followed By

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Rambitan vs Atri Manu/Reddy N. Summeth. Followed By

Court 3

Classius Chris Belandro vs Adham Hatem Elgamal. Followed By

Nisrina Husniyyah Ramadhani/Sabrina Anindya Ramadhani vs Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine. Followed By

