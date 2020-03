Hasil All England 2020: Jonatan Christie Tumbang di Tangan Lee Zii Jia

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia langsung kehilangan satu pemain di babak pertama All England 2020, Rabu (11/3/2020).

Bermain di Birmingham Arena, Tunggal putra Jonatan Christie harus mengakui keunggulan pemain Malaysia, Lee Zii Jia dalam pertarungan dua set 15-21 dan 13-21 di babak 32 besar All England 2020.

Dengan kekalahan ini maka Indonesia menyisakan tiga wakil yaitu Shesar Hiren Rustavito, Anthony Ginting dan Tommy Sugiarto.

Anthony Sinisuka Ginting yang diunggulkan di posisi empat akan menghadapi pemain Denmark, Rasmus Gemke.

Shesar Hiren Rhustavito meladeni Parupalli Kashyap dari India. Sedangkan Tommy Sugiarto ditantang Shi Yu Qi (China) yang menempati unggulan tujuh.

Daftar dan hasil pertandingan pebulutangkis Indonesia di All England 2020:

Tunggal Putra

Anthony Sinisuka Ginting (4) Vs Rasmus Gemke (Denmark)

Shesar Hiren Rhustavito Vs Parupalli Kashyap (India)

Jonatan Christie (6) Vs Lee Zii Jia (Malaysia) 15-21, 13-21

Tommy Sugiarto Vs Shi Yu Qi (China/7)

Tunggal Putri

Gregoria Mariska Tunjung Vs Yeo Jia Min (Singapura)

Ganda Putra

Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon (1) Vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India)

Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso Vs Li Jun Hui/Liu Yu Chen (China/3)

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (5) Vs Han Cheng Kai/Zhou Hao Dong (China)

Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan (2) Vs Akira Koga/Taichi Saito (Jepang)

Ganda Putri

Greysia Polii/Apriyani Rahayu (8) Vs Chang Ye-na/Kim Hye-rin (Korea Selatan)

Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto Vs Maiken Fruergaard/Sara Thygesen (Denmark)

Ganda Campuran

Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja (8) Vs Chris Adcock/Gabrielle Adcock (Inggris)

Adnan Maulana/Mychelle Chrystine Bandaso Vs Thom Gicquel/Delphine Delrue (Prancis)

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari Vs Chan Peng Soon/Goh Liu Ying (Malaysia/7)

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti Vs Wang Chi-Lin/Cheng Chi Ya (Taiwan)

Ada saldo digital sebesar 50 ribu untuk Sobat Bisnis dengan isi di sini!