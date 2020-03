Hasil All England 2020: Kevin-Marcus Kalahkan Ganda Kanada?

Bisnis.com, JAKARTA - Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon mengincar juara di All England Open 2020. Meski begitu mereka mengaku tak ingin menjadikannya sebagai beban dan tetap ingin enjoy di lapangan.

“Targetnya pengen juara, tapi kan nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Jadi ya nikmati saja pertandingannya. Optimis harus, tapi tetap harus balance. Nggak boleh terlalu optimis, jangan juga terlalu pesimis,” kata Marcus saat dalam situs resmi PBSI, Rabu (11/3/2020).

Datang sebagai unggulan pertama, di laga pembuka mereka akan berhadapan dengan Jason Anthony Ho Shue/Nyl Yakura (Kanada). Melihat kekuatan di atas kertas, Kevin/Marcus masih lebih difavoritkan untuk menang.

Jika lolos dari babak pertama, Kevin/Marcus kemudian akan berhadapan antara Ko Sung Hyun/Shin Baek Cheol (Korea Selatan) atau dengan Ou Xuan Yi/Zhang Nan (China).

“Peluangnya semua sama. Jadi saya nggak mau mikir jauh-jauh dulu. Satu-satu dulu. Untuk persiapan saya latihannya sama saja dengan turnamen lainnya. Yang penting melakukan yang terbaik saat pertandingan. Soal hasilnya urusan belakangan,” ujar Marcus lagi.

Selain Kevin/Marcus, ganda putra juga menurunkan Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Ade Yusuf/Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira.

Hendra/Ahsan di babak pertama akan berhadapan dengan Akira Koga/Taichi Saito (Jepang). Pertandingan tersebut menjadi pertemuan pertama buat mereka.

Kemudian Fajar/Rian menantang Mathias Boe/Mads Conrad Petersen (Denmark). Rekor pertemuan Fajar/Rian dengan Boe/Petersen sementara tertinggal 1-2. Namun di pertemuan terakhir mereka berhasil memetik kemenangan 21-17, 21-14 pada Malaysia Masters 2020 lalu.

Sementara itu Ade/Wahyu ditunggu unggulan tiga, Li Jun Hui/Liu Yu Chen (Tiongkok) pada pertandingan pembuka. Sudah dua kali bertemu, Ade/Wahyu masih belum berhasil menang. Sehingga pertemuan kali diharapkan keduanya berhasil merebut kemenangan untuk yang pertama kalinya dari Li/Liu. Sebab terakhir di China Open 2019, Ade/Wahyu berhasil memberikan perlawanan dalam tiga game, meski akhirnya harus kalah.

All England Open 2020 akan mulai dilaksanakan besok (11/3) mulai pukul 09.00 waktu setempat, di Arena Birmingham, Inggris.

Jadwal siaran langsung All England 2020 di TVRI:

32 Besar

Rabu, (11/3/2020), Jam 15.30 WIB & 20.00 WIB

16 Besar

Kamis, (12/3/2020), Jam 17.30 WIB

Perempat Final

Jumat, (13/3/2020), Jam 01.35 WIB & 16.45 WIB

Semifinal

Sabtu, (14/3/2020), Jam Jam 01.35 WIB & 16.45 WIB

Final

Minggu (15/3/2020), Jam 18.45-23.00 WIB

Daftar pertandingan pebulutangkis Indonesia di All England 2020:

Tunggal Putra

Anthony Sinisuka Ginting (4) Vs Rasmus Gemke (Denmark)

Shesar Hiren Rhustavito Vs Parupalli Kashyap (India)

Jonatan Christie (6) Vs Lee Zii Jia (Malaysia)

Tommy Sugiarto Vs Shi Yu Qi (China/7)

Tunggal Putri

Gregoria Mariska Tunjung Vs Yeo Jia Min (Singapura)

Ganda Putra

Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon (1) Vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India)

Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso Vs Li Jun Hui/Liu Yu Chen (China/3)

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (5) Vs Han Cheng Kai/Zhou Hao Dong (China)

Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan (2) Vs Akira Koga/Taichi Saito (Jepang)

Ganda Putri

Greysia Polii/Apriyani Rahayu (8) Vs Chang Ye-na/Kim Hye-rin (Korea Selatan)

Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto Vs Maiken Fruergaard/Sara Thygesen (Denmark)

Ganda Campuran

Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja (8) Vs Chris Adcock/Gabrielle Adcock (Inggris)

Adnan Maulana/Mychelle Chrystine Bandaso Vs Thom Gicquel/Delphine Delrue (Prancis)

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari Vs Chan Peng Soon/Goh Liu Ying (Malaysia/7)

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti Vs Wang Chi-Lin/Cheng Chi Ya (Taiwan)

