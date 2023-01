Hasil India Open 2023: Fajar-Rian Menang, The Daddies Kalah

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil babak pertama India Open 2023, di New Delhi, Rabu (18/1/2023), Fajar Alfian/Rian Ardianto melaju ke putaran kedua.

Fajar/Rian yang baru saja menjuarai Malaysia Open 2023 bermain apik untuk menundukkan ganda putra Korea Selatan, Choi Sol Gyu/Kim Won Ho 21-17 dan 21-16.

Di babak kedua, Fajar-Rian akan bertemu dengan pemenang antara Muhammd Shohibul Fikri/Bagas Maulana atau He Ji Ting/Zhou Hou Dong.

Nasib berbeda justru dialami oleh ganda putra senior Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang takluk oleh Liang Wei Keng/Wang Chan lewat pertarungan tiga game, 14-21, 21-18, dan 21-23.

Sekadar informasi, Ling/Wang merupakan runner up Malaysia Open 2023 minggu lalu sebelum dikalahkan Fajar-Rian.

Ganda campuran Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela juga gagal ke babak kedua setelah ditumbangkan pasangan asal Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje (Denmark) 10-21, 17-21.

Sementara itu, pasangan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti memutuskan untuk mundur akibat cedera pergelangan kaki yang dialami Fadia dari babak semifinal Malaysia Open pekan lalu.

Tak hanya mundur dari India Open, cedera tersebut turut membuat Apri/Fadia tak bisa mempertahankan gelar dari Malaysia Open.

Ganda campuran kini menyisakan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari dan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja.

Selanjutnya dari tunggal putra dan tunggal putri masing-masing ialah Anthony Sinisuka Ginting, Shesar Hiren Rhustavito, dan Gregoria Mariska Tunjung.

Jadwal dan Hasil babak pertama India Open 2023, Rabu pukul 10.30 WIB:

Tunggal putra

1. Anthony Sinisuka Ginting vs Lu Guang Zu (China)

2. Shesar Hiren Rhustavito vs Lee Zii Jia (Malaysia)

Tunggal putri

1. Gregoria Mariska Tunjung vs Line Christophersen (Denmark)

Ganda putra

1. Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Liang Wei Kang/Wang Chang (China) 14-21, 21-18, 21-23

2. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Choi Sol Gyu/Kim Won Ho (Korea Selatan)

3. Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong (China)

Ganda campuran

1. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping (China)

2. Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malaysia)

3. Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Mathias Christiansen/Alexandra Boje (Denmark) 10-21, 17-21

