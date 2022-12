Terus Raih Penghargaan, Fajar/Rian Duduki Peringkat 1 Dunia jelang Indonesia Masters 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto akan ikut berlaga di Indonesia Masters 2023 dengan bekal yang cukup baik. Pasalnya, mereka berada di peringkat pertama dunia di sektor ganda putra usai menggeser pasangan Jepang.

Dikutip melalui akun Instagram @fajaralfian95, ia mengungkapkan rasa syukurnya akan menduduki peringkat 1 dunia tersebut, apalagi di penghujung 2022, keduanya telah melalui ragam perjalanan yang udah dijalani setahun ini.

“Awal tahun bagian yang terberat karena kalah di 2 turnamen penting. Namun, tidak menghambat kami untuk tetap memberikan yang terbaik sampai saat ini. [Selama] 8 tahun lamanya menjadi partner [Rian], 8 tahun menjalani jatuh bangun bersama, makin kuat tiap tahunnya,” tulis Fajar, dikutip melalui akun instagram @fajaralfian95, Kamis (22/12/2022).

Fajar pun mengaku senang karena dapat meraih posisi tertinggi di peringkat bulu tangkis dunia. Keduanya pun mendapat penghargaan pasangan paling berkembang pada 2022.

“Alhamdulillah, dengan semua perjuangan yang kami lalui, bisa menjadi Rangking 1 Dunia dan mendapatkan penghargaan Most Improved Player of the Year,” lanjut Fajar.

Pengumuman ranking BWF akan dilakukan pada 27 Desember mendatang. Dalam perhitungan terbaru, Fajar/Rian diprediksi bakal naik ke ranking 1 dunia di sektor ganda putra. Saat ini Fajar/Rian menduduki ranking dua dunia, di belakang pasangan Jepang Takuro Hoki/Kobayashi. Namun ranking itu diyakini akan berubah pekan depan.

Dalam pencairan ranking terbaru, BWF akan menghapus beberapa turnamen seperti Indonesia Masters (Super 750), Indonesia Open (Super 1000), dan BWF World Tour Finals 2021. Dengan hasil itu, Hoki/Kobayashi yang merupakan juara Indonesia Masters 2021 dan runner-up Indonesia Open 2021 akan kehilangan banyak poin.

Di sisi lain, Fajar/Rian yang meraih empat gelar juara sepanjang 2022 bakal menggeser posisi Hoki/Kobayashi.

Untuk diketahui, pasangan berjuluk FajRi berhasil menorehkan performa baik sepanjang 2022. Bahkan, duo yang dijuluki Fajri ini mampu mencapai babak semifinal di BWF World Tour Finals 2022 di ajang penutup tahun tersebut.

Bertanding di babak semifinal BWF World Tours Finals 2022 yang berlangsung di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand, pada Sabtu (10/12/2022) itu Fajar/Rian harus mengakui kehebatan Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi dengan skor 20-22, 21-11, dan 19-21.

Selain itu, sepanjang 2022 Fajar/Rian mampu memenangkan 4 gelar mulai dari Denmark Open, Malaysia Masters, Indonesia Masters, dan Swiss Open. Bahkan, Fajar/Rian juga mampu menjadi finalis sebanyak lima kali sepanjang turnamen BWF edisi 2022 yaitu Korea Open, Thailand Open, Malaysia Open, Singapore Open dan BWF World Tour Finals 2022.

Di sisi lain, pasangan Marcus Gideon/Kevin Sanjaya justru harus kembali mengalami turun posisi sebanyak 15 angka ke posisi 23 membayangi pasangan Singapura Terry Hee Yong Kai/Loh Kean Hean. Keluarnya Minions dari posisi 10 besar ganda putra dunia menjadi yang pertama kali bagi pasangan tersebut sejak terakhir kali pada November 2016.

Berikut prediksi Ranking BWF 2022 sektor ganda putra, dikutip dari Badminton Talk:

1. Fajar Alfian/Rian Ardianto (Indonesia) – 88.655 poin

2. Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) - 82.700 poin

3. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia) - 81.425 poin.

4. Aaron Chia/Soh Woii Yik (Malaysia) - 80.368 poin.

5. Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India) - 71.726 poin

Peringkat Pemain Indonesia:

1. Fajar Alfian/Rian Ardianto – 88.655 poin

3. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan - 81.425 poin.

12. Mohammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana – 55.512 poin.

15. Leo Rolly Carnado/Daniel Marthin – 50.827 poin.

23. Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo - 41.150 poin

25. Pramudya Kusumawardana/Yeremia E Y Y Rambitan – 40.397

60. Sabar Karyaman Gutama/ Moh Reza Pahlevi – 22.050

*Pembaruan ranking BWF akan dirilis pada Selasa, 27 Desember 2022

