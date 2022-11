Plus Runner Up Australia Open 2022, Ini Rekor Ciamik Gregoria Tunjung Sepanjang Tahun 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Pebulutangkis Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung harus menelan kekalahan 17-21, 9-21 dari pemain Korea Selatan An Se Young di final tunggal putri Australia Open 2022.

Gregoria sempat diunggulkan pada final tersebut karena statistiknya pada tahun 2022 ini cukup menterang.

Pertandingan final Australia Open 2022 di Quay Centre, Minggu, 20 November 2022 langsung berawal dengan duel cukup alot.

Gregoria memberikan perlawanan ketat kepada An Se Young terutama di set pertama.



An Se Young sempat mengungguli Gregoria 9-6. Tapi raihan enam poin beruntun Gregoria lantas membuatnya berbalik unggul sampai kedudukan 12-9.



Meski demikian, An Se Young keluar sebagai pemenang setelah mengalahkan wakil Indonesia dalam dua set saja. Ini menjadi kali ketiga An Se Young mengalahkan Gregoria Tunjung.

Meski kalah di final Australia Open, namun tahun 2022 menjadi tahun yang luar biasa buat Gregoria Mariska Tunjung.

Bagaimana tidak, sepanjang 2022, pebulutangkis berusia 23 tahun tersebut berhasil mencatatkan sederet prestasi membanggakan.

Beberapa di antaranya adalah:

2 kali lolos sebagai quarter finalist di Jepang dan Singapura.

2 kali lolos sebagai semifinalis di Malaysia Masters dan Hylo.

1 kali runner up di Australia Open

1 kali juara di Asia Team Championship.

Good Job Gregoria!

