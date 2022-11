Noizze Juara Piala Presiden Esports 2022 Game Battle of Guardians

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Battle of Guardians menjadi cabang game pertama yang memiliki pemenang pada rangkaian turnamen Piala Presiden Esports 2022. Pertandingan final Battle of Guardians ini menggunakan format best of five. Peserta pertama yang berhasil mendapatkan tiga kemenangan, berhak keluar sebagai juara.

Pada pertandingan final yang berlangsung pada Jumat (11/11), Noizze berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Pduks dengan skor 3-1, dan berhak membawa pulang trofi Piala Presiden Esports 2022 yang prestisius. Hasil tersebut membuat Noizze menjadi pemain perdana yang berhasil keluar sebagai juara Battle of Guardians dalam turnamen Piala Presiden Esports 2022.

Laki-laki bernama M. Kiki Baihaqi tersebut menceritakan perjuangannya dari awal ikut serta dalam turnamen ini, hingga bisa keluar sebagai juara. Ia mengatakan pada awalnya ia harus bersaing dengan banyak peserta, dan sangat bersyukur bisa keluar sebagai pemenang.

“Perjalanan saya sepanjang turnamen Piala Presiden Esports 2022 terbilang cukup panjang. Awalnya saya harus bersaing dengan banyak peserta, hingga akhirnya masuk ke 16 besar. Setelah itu saya berhasil menang, dan bisa masuk ke babak main event. Alhamdulillah ternyata saya bisa menang di Main Event Piala Presiden Esports 2022 dan jadi juara,” ujar M. Kiki Baihaqi, juara Battle of Guardians Piala Presiden Esports 2022.

Noizze juga mengaku tak menyangka bisa keluar sebagai juara, lantaran merasa persiapan yang ia lakukan masih terbilang kurang cukup. Meski begitu di pertandingan final ia berhasil mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan menaklukan Bram Arman atau Pduks. Ia menutup pernyataannya dengan mengucapkan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari Piala Presiden Esports 2022.

“Sebenarnya saya enggak menyangka bisa menang, karena persiapan saya enggak terlalu banyak. Saya cuma fokus latihan di warnet untuk mempersiapkan diri mengikuti turnamen ini. Saya bangga bisa jadi bagian dari Piala Presiden Esports 2022, karena turnamennya cukup besar besar dan diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia. Saya juga bangga ada game buatan Indonesia, yang bisa masuk ke Piala Presiden Esports 2022,” pungkas Noizze.

Sementara itu Alexander Andrew Halim juga turut memberikan komentarnya terkait pertandingan antara Noizze melawan Pduks. Ia menambahkan jika Battle of Guardians akan terus menjalin hubungan dengan komunitas, dan ia berharap bisa kembali menjadi bagian dari Piala Presiden Esports tahun depan.

“Saya tadi menonton pertandingan final antara Noizze dan Pduks, dan pertandingannya berjalan dengan seru. Awalnya melihat jika Pduks memiliki advantage, namun pada akhirnya Noizze bisa comeback dan menjadi juara. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Noizze. Kami juga akan terus menjalin hubungan dengan komunitas, dan akan terus menggelar turnamen dari skala kecil hingga besar. Harapannya kami bisa kembali berpartisipasi dalam Piala Presiden Esports tahun depan,” jelas Alexander.

Matthew Airlangga yang merupakan Wakil Ketua Penyelenggara Piala Presiden Esports 2022, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran Battle of Guardians dalam turnamen ini. Hal tersebut ia utarakan berkat kehadiran Battle of Guardians yang menambah jumlah game lokal dalam turnamen non-publisher terbesar ini.

“Kami sebagai panitia penyelenggara sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Battle of Guardians, yang dengan segala effort-nya bisa memenuhi syarat untuk masuk ke Piala Presiden Esports. Selain itu kami juga bersyukur ada game lokal ketiga yang masuk ke turnamen ini, dan rangkaian acaranya berjalan dengan lancar hingga babak main event,” ujar Matthew.

Selain itu Matthew Airlangga bersyukur bisa membawa game dengan genre baru dan berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Ia berharap jika hal ini bisa membuka pintu bagi talenta-talenta esports baru, dan bisa semakin menambah talenta-talenta esports yang belum terekspos sebelumnya

“Selain membawa game lokal yang benar-benar baru, kami juga bersyukur bisa membawa game dengan genre yang berbeda. Kami berharap ini bisa menjadi pintu untuk membuka talenta-talenta yang berbakat dari cabang game dengan genre yang berbeda ini. Dengan adanya turnamen ini kami berharap jika kedepannya turnamennya game Battle of Guardians bisa lebih kompetitif lagi, dengan talenta-talenta yang juga semakin banyak,” tutup Matthew.

Setelah Battle of Guardians resmi selesai terselenggara, masih terdapat beberapa cabang game lain yang juga akan dipertandingkan. Masih ada pertandingan final dari game Battle of Satria Dewa, Lokapala, Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Free Fire yang akan diselenggarakan sepanjang rangkaian babak main event Piala Presiden Esports 2022.

