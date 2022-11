Menuju BWF World Tour Finals 2022, PBSI Hadirkan BNI BrightUp Cup

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka persiapan menuju turnamen BWF World Tour Finals 2022 yang akan berlangsung pada 14-18 Desember di China, PBSI bekerja sama dengan BNI 46 menggelar miniturnamen bertajuk BNI BrightUp Cup 2022.

Turnamen BNI BrightUp Cup 2022 dihelat di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta Pusat, 10-11 November 2022.

Program BNI BrightUp Cup 2022 ini sudah masuk agenda kalender PBSI dari awal tahun sebagai rangkaian turnamen yang digelar tahun 2022.

Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Chico Aura Dwi Wardoyo, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri plus tujuh pemain negara tetangga akan ikut ambil bagian di ajang ini.

Tujuh pemain dari luar negeri adalah Ng Tze Yong, Leong Jun Hao, sang juara dunia Aaron Chia/Soh Wooi Yik dan Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia) dan Sitthikom Thammasin (Thailand).

Di hari pertama akan memainkan sektor tunggal putra sementara hari kedua giliran ganda putra yang bertanding. Laga-laga ini bisa disaksikan secara langsung oleh para pencinta bulu tangkis.

Ketua Panitia Pelaksana Armand Darmadji mengatakan bahwa dasar miniturnamen ini diadakan adalah untuk memberikan simulasi yang benar-benar menyerupai pertandingan asli untuk pemain-pemain Indonesia jelang BWF World Tour Finals 2022.

"Selama ini persiapan pertandingan kami selalu adakan di pelatnas PBSI termasuk simulasi yang tidak bisa disaksikan secara langsung oleh masyarakat. Lawannya pun antarsesama pelatnas. Dengan hadirnya BNI BrightUp Cup 2022 ini, kami mau menghadirkan simulasi yang mendekati pertandingan sungguhan dengan lawan dari luar negeri dan bisa ditonton oleh masyarakat luas secara langsung," tutur Armand Darmadji, dikutip melalui rilis PBSI, Kamis (3/11/2022).

Armand berharap, BNI BrightUp Cup 2022 mampu meningkatkan performa secara teknis maupun mental para pemain, baik pemain Indonesia maupun pemain asing yang diundang.

Selain itu juga dapat memberikan hiburan bagi pencinta bulutangkis yang rindu menonton pertandingan bulu tangkis kelas dunia yang seru dan menyenangkan.

"Kami berharap miniturnamen ini walau tetap dengan konsep sportainment tapi para pemain khususnya pemain Indonesia bisa meningkatkan level performa baik secara teknis maupun mental. Bagaimana mereka mengatasi pressure di lapangan dengan lawan yang negara tetangga yang penuh gengsi dan dukungan penonton secara langsung. Dan bagi para penonton semoga ini menjadi hiburan yang seru dan menyenangkan. Menonton pertandingan bulutangkis kelas dunia," ujarnya.

Armand menambahkan, para pencinta bulutangkis yang ingin menyaksikan secara langsung BNI BrightUp Cup 2022 dapat langsung dengan membeli tiket dengan harga Rp290.000/hari (pre-sale) di laman pbsi.id mulai tanggal 4 November 2022 pukul 10.00 WIB. Sementara untuk penjualan tiket on the spot dijual dengan harga Rp405.000/hari.

"3000-an tiket siap dijual dengan dua periode waktu yaitu pre-sale dan on the spot. Untuk pre-sale sudah bisa dibeli mulai besok di laman pbsi.id dengan harga Rp290.000/hari. Untuk on the spot harganya Rp. 405.000/hari," tutur Armand.

Sementara, Fajar/Rian menyambut positif diadakannya BNI BrightUp Cup 2022. Selain untuk persiapan pertandingan, Fajar/Rian mengakui ajang seperti ini bisa lebih mendekatkan mereka kepada para penggemar.

"BNI BrightUp Cup 2022 adalah waktu kami mengukur kekuatan sebelum ke BWF World Tour Finals. Biasanya simulasi pertandingan kami lakukan di dalam pelatnas dengan lawan rekan-rekan sendiri, sekarang ada kesempatan bagus melawan pasangan luar tentunya ini sangat bagus untuk persiapan. Pasti memberikan banyak hal-hal positif yang bisa diambil. Selain itu, ajang sepeti ini bisa terus mendekatkan kami dengan para penggemar. Dukungan fans selalu menjadi motivasi tambahan buat kami, jadi selalu senang bertemu dan menghibur mereka," tutur Fajar Alfian.

Dengan konsep sportainment yang diusung, BNI BrightUp Cup 2022 juga akan diisi pertandingan hiburan legenda dan public figure serta penampilan istimewa dari Lyodra dan D'Masiv.

