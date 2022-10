Jadwal dan Hasil French Open 2022, Vito dan Fajar/Rian Lolos ke Babak 16 Besar

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil French Open 2022, tunggal putra Indonesia Shesar Hiren Rhustavito membuat kejutan usai mengalahkan unggulan ketiga Lee Zii Jia di Paris, Rabu (26/10/2022).

Shesar yang tampil sebagai pemain non unggulan memetik kemenangan dua gim langsung 21-19, 21-18 setelah berjuang selama 44 menit di arena Stade Pierre de Coubertin.

Ketika gim pertama dimulai, Shesar terlebih dulu kehilangan dua poin melawan pebulu tangkis asal Malaysia itu. Meski berada dalam tekanan, namun Shesar bermain sabar dan memperbanyak reli-reli dengan jangkauan melebar untuk memaksa lawannya menguras tenaga.

Kemampuan Shesar untuk keluar dari tekanan terlihat dari kebolehannya mendulang sejumlah poin secara beruntun, yang membuat skornya berbalik unggul atas Lee.

Sempat tertinggal 3-4, Shesar merebut empat poin untuk mengubah kedudukan menjadi 7-4. Hal ini berulang menjelang gim poin dengan merebut tiga poin, dari sebelumnya 17-18 menjadi 20-18.

Shesar kembali mengulangi polanya pada awal gim kedua yang mampu mendulang empat poin beruntun. Namun strategi permainan pebulu tangkis asal Sukoharjo, Jawa Tengah itu sudah terbaca oleh Lee.

Lee yang sudah lebih siap, membalas dengan mencetak lima poin sehingga unggul 11-7 atas Shesar.

Namun wakil Indonesia tak kehabisan akal dan kembali memainkan reli-reli panjang dan umpan menyilang untuk mengakali stamina lawannya. Meski perlahan, namun kedudukan Shesar mulai terkoreksi naik dengan selisih poin yang semakin mendekati Lee.

Klimaksnya terjadi saat Shesar yang berada pada skor 16-17 dari Lee, mampu menyusul dengan perolehan tiga poin menjadi 19-17.

Lee yang berada dalam tekanan menjelang akhir pertandingan justru menciptakan dua pengembalian yang gagal. Pukulan yang melebar keluar lapangan dan menghantam net menjadi pengantar kemenangan Shesar menuju babak 16 besar turnamen BWF Super 750 itu.

Di babak selanjutnya, Shesar akan bertemu Kodai Naraoka asal Jepang yang mengandaskan Brian Yang.

Hasil bagus juga diraih Fajar Alfian/Rian Ardianto yang juga masuk ke babak 16 besar French Open 2022.

Fajar/Rian yang baru saja menjuarai Denmark Open 2022 mengalahkan M.R Arjun/Dhruv Kapila dengan dua set 21-15 dan 21-16.

Di babak 16 besar, Fajar/Rian yang biasa disapa Fajri akan bertemu Ben Lane/Sean Vendy asal Inggris.

Jadwal dan Hasil French Open 2022, Rabu (26/10/2022):

Tunggal putra

1. Shesar Hiren Rhustavito vs Lee Zii Jia (Malaysia) 21-19, 21-18

2. Anthony Sinisuka Ginting vs Sameer Verma (India).

Ganda putra

1. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs M.R. Arjun/Dhruv Kapila (India)21-15 dan 21-16

2. Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon vs Lu Ching Yao/Yang Po Han (Taiwan)

3. Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Tan Kian Meng/Tan Wee Kiong (Malaysia).

Ganda campuran

1. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Kim Won Ho/Jeong Na Eun (Korea Selatan)

2. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jamie (Malaysia).

