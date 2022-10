Jadwal Pertandingan French Open 2022: 7 Wakil Indonesia Berlaga Hari Ini!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 7 wakil Indonesia akan berlaga dalam babak 32 besar French Open 2022 yang berlangsung di Stade Pierre de Coubertin, Paris, Rabu (26/10/2022).

Dua andalan Indonesia yang menjadi finalis di Denmark Open 2022, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon akan mengawali laga mereka di babak pertama French Open 2022.

Fajar/Rian yang merupakan pasangan unggulan kelima akan menghadapi salah satu wakil India MR Arjun/Dhruv Kapila. Duo Indonesia punya catatan dominasi yang belum terpatahkan dalam tiga pertemuannya dengan ganda putra peringkat ke-19 itu.

Sementara itu, ganda peringkat tiga dunia Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon juga akan tampil dengan menghadapi Lu Ching Yao/Yang Po Han asal Taiwan, di mana pasangan berjuluk Minions itu juga punya catatan keunggulan 3-0 atas Lu/Yang.

Namun pertemuan terakhir Minions kontra Lu/Yang terjadi pada Hong Kong Open 2019, sehingga diprediksi akan terjadi persaingan ketat mengingat Lu/Yang sedang tampil dalam kondisi terbaik dan sudah mendulang banyak pengalaman.

Berlanjut dari nomor ganda campuran, pasangan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari akan menghadapi Kim Won Ho/Jeong Na Eun pada babak awal turnamen kategori BWF Super 750 itu.

Berikut jadwal pertandingan babak 32 besar French Open 2022 yang dimulai pada pukul 15.00 WIB, Rabu (26/10/2022):

Tunggal putra

1. Shesar Hiren Rhustavito vs Lee Zii Jia (Malaysia)

2. Anthony Sinisuka Ginting vs Sameer Verma (India)

Ganda putra

1. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs M.R. Arjun/Dhruv Kapila (India)

2. Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon vs Lu Ching Yao/Yang Po Han (Taiwan)

3. Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Tan Kian Meng/Tan Wee Kiong (Malaysia)

Ganda campuran

1. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Kim Won Ho/Jeong Na Eun (Korea Selatan)

2. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jamie (Malaysia)

