Final Denmark Open 2022, Kevin/Marcus: Kami Kangen Juara

Bisnis.com, JAKARTA – Final Denmark Open 2022 nomor ganda putra akan mempertemukan dua pasangan terbaik Indonesia, yaitu Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dengan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Marcus Fernaldi Gideon mengaku dalam menghadapi andalan Malaysia sebelumnya, momen kunci adalah gim penentuan di mana terjadi adu tenang dari kedua pihak saat berada dalam tekanan.

“Di gim ketiga kami bermain lebih fokus, lebih siap tidak banyak mati sendiri. Terakhir-akhir terlihat lawan banyak melakukan kesalahan sendiri,” ujarnya lewat pesan tertulis PBSI, Minggu (23/10/2022).

Marcus pun mengaku bahwa pasangan berjuluk The Minions tersebut kembali menargetkan untuk menjadi juara setelah lama absen di podium juara turnamen badminton dunia.

“Senang kembali masuk final, saat ini kami berdua kangen menjadi juara,” pungkas Marcus.

Senada, Kevin Sanjaya Sukamuljo pun mengaku bersyukur bisa kembali masuk ke final, apalagi pertandingan puncak tersebut merupakan final pertama mereka pada tahun ini, sedangkan Denmark Open 2022 menjadi final kedelapan bagi Fajar/Rian di turnamen world tour di sepanjang 2022.

“Semoga besok bisa bermain lebih baik lagi dan meraih hasil yang lebih baik. Semoga kami bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan bisa juara di sini,” tuturnya.

Kevin/Marcus kali terakhir tampil menjadi juara adalah di ajang Indonesia Open 2021.

Sementara itu, Fajar Alfian mengaku mimpinya bisa jadi kenyataan ketika dihadapkan pasangan Kevin/Marcus di final dan dirinya berharap bersama dengan Rian bisa memberikan yang terbaik dan keduanya dapat menjadi juara.

“Luar biasa kami bisa menciptakan all Indonesia final, rasanya sangat bahagia karena dari dulu kami hanya melihat hanya Kevin/Marcus melawan Hendra/Ahsan di final, dari sekarang sampai ke depan kami berharap bisa meneruskan tradisi itu,” ujar Fajar.

Sementara itu, Rian Ardianto mengaku bahwa untuk menghadapi Minions adalah dengan mengeluarkan seluruh tenaga dan kemampuan terbaik dia dan Fajar.

“Menghadapi The Minions di final kami sudah sama-sama tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kami akan mencoba yang terbaik untuk besok dengan mempersiapkan fisik dan mental,” pungkas Rian.

Untuk diketahui, Indonesia hanya menempatkan wakil dari ganda putra di final Denmark Open 2022. All Indonesian final tercipta lewat duel Fajar/Rian vs Marcus/Kevin.

Marcus/Kevin lebih dulu lolos ke final usai menyingkirkan juara dunia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Fajar/Rian kemudian menyusul setelah mengalahkan wakil Malaysia lainnya, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi.

Menilik catatan head to head, Marcus/Kevin unggul 6-3 atas Fajar/Rian. Marcus/Kevin memenangi pertemuan terakhir melawan Fajar/Rian di semifinal French Open 2021 dengan skor ketat 21-19, 12-21, 26-24.

Final Denmark Open 2022 akan digelar di Jyske Bank Arena, Odense, Minggu (23/10/2022). Rangkaian pertandingan akan dimulai pukul 12.00 waktu setempat atau 17.00 WIB.

All Indonesian Final di sektor ganda putra di Denmark Open terakhir kali terjadi pada 2019, di mana saat ini The Minions keluar sebagai juara setelah mengalahkan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan atau The Daddies.

