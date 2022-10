Jadwal Final Indonesia Masters 2022: Rahmat-Pramudya vs Ganda China

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal final Indonesia Masters 2022 akan digelar di GOR Platinum, Malang, Minggu (23/10/2022), pada pukul 12.00 WIB.

Indonesia meloloskan satu wakilnya di nomor ganda putra lewat pasangan Rahmat Hidayat-Pramudya Kusumawardana.

Ganda yang baru dipasangkan ini akan bertemu wakil China, He Ji Ting/Zhou Hao Dong yang juga unggulan satu.

Pertandingan Rahmat/Pramudya vs wakil China akan digelar di partai kelima.

Rahmat/Pramudya punya modal bagus jelang pertandingan final nanti karena baru saja menjuarai Indonesia International Challenge 2022 di Yogyakarta.

Sebelumnya, Rahmat Hidayat/Pramudya Kusumawardana lolos ke final usai mengalahkan wakil Jepang Hiroki Okamura/Masayuki Onodera dengan skor 21-18, 21-14, Sabtu (22/10).

Dalam laga semifinal, Rahmat/Pramudya mengaku telah beradaptasi dengan kondisi lapangan di Platinum Arena.

Terlihat di lapangan pasangan yang debut pekan lalu di Kota Apel itu mulai bisa melakukan rotasi dan melakukan serangan sejak awal pertandingan.

"Kami bermain lebih tenang di laga ini saat menyerang ke pertahanan lawan. Dari segi serangan kami bisa mengontrol pertandingan dan lawan terlihat kesulitan untuk mengembangkan permainannya," kata Pramudya.

Senada dengan Pramudya, Rahmat juga mengaku permainannya lebih baik dari tiga laga sebelumnya yang banyak kesalahan komunikasi di lapangan.

"Komunikasi kami berjalan dengan baik, kami makin solid dalam rotasi bertahan ke menyerang. Sejauh ini secara keseluruhan semua berjalan baik," kata Rahmat.

"Kami sudah tahu gaya bermain lawan mengingat pekan lalu kami bermain melawan mereka. Jadi wajar di laga ini kami bisa menguasai jalannya pertandingan dan mengetahui strategi lawan," ujarnya menambahkan.

Rahmat/Pramudya bertekad untuk bisa meraih podium tertinggi pada turnamen BWF World Tour Super 100 tersebut.

Mereka selanjutnya akan berhadapan dengan pemenang antara wakil China, He Ji Ting/Zhou Hao Dong dan Ren Xiang Yu/Tan Qiang yang hingga berita ini diturunkan masih melakoni pertandingan semifinal.

"Menghadapi partai pemungkas kami recovery dahulu dan berharap bisa menampilkan permainan yang lebih baik lagi," kata Rahmat.

Dengan hasil ini, tuan rumah menyisakan satu wakil di final. Empat wakil lainnya yang berlaga hari ini harus terhenti di babak empat besar.

Mereka adalah tunggal putri Komang Ayu Cahya Dewi, ganda putri Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum, dan ganda campuran Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata serta Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja.

Komang tersingkir seusai takluk di tangan wakil Jepang, Riko Gunji dengan skor identik 14-21, 14-21. Pasangan Jesita/Febi harus angkat koper seusai kalah dari ganda putri Jepang, Rena Miyaura/Ayako Sakuramoto dua gim langsung 11-21, 13-21.

Adapun untuk sektor ganda campuran perjalanan Jafar/Aisyah terhenti oleh pasangan China, Cheng Xing/Chen Fang Hui dalam tiga gim dengan skor 21-23, 21-13, 14-12.

Sebelum Jafar/Aisyah terhenti, Dejan/Gloria mengkahiri pertualangannya seusai takluk dari Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin melalui rubber game 17-21, 21-15, 21-23.

Jadwal Final Indonesia Masters 2022, Minggu (23/10/2022):

CHENG Xing/CHEN Fang Hui vs JIANG Zhen Bang/WEI Ya Xin



Riko GUNJI vs GAO Fang Jie



Rui HIROKAMI/Yuna KATO vs Rena MIYAURA/Ayako SAKURAMOTO



CHEAM June Wei vs LEONG Jun Hao



HE Ji Ting/ZHOU Hao Dong vs Rahmat HIDAYAT/Pramudya KUSUMAWARDANA

