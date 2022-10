Jadwal Hari Kedua Babak Pertama Denmark Open 2022: Ada Ginting dan Minion

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Sembilan wakil Indonesia akan bertanding pada hari kedua babak pertama Denmark Open 2022, Rabu (19/10/2022), di Odense.

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Rionny Mainaky mengatakan kondisi para pemainnya sudah dalam kondisi fit termasuk Marcus Fernaldi Gideon yang sempat cedera.

"Semua pemain sudah oke, mereka yang sempat cedera seperti Marcus dan Vito juga sudah pulih dan siap bertanding," kata Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Rionny Mainaky saat ditemui di Jakarta, Kamis (13/10).

Ganda putra Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon akan mencoba peruntungan lebih baik setelah tampil minor di Jepang pada September lalu.

Pada babak 32 besar, mereka akan bertemu ganda putra asal Jepang Akira Koga/Taichi Saito untuk kedua kalinya. Dalam perjumpaan pertama yang terjadi pada babak 16 besar All England, Maret lalu, pasangan berjuluk Minions keluar sebagai pemenang.

Berbeda dengan Minions yang berpeluang lolos dengan mudah di babak pertama, tantangan berat justru akan dialami ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi yang bertemu peringkat satu dunia Kim Soyeong/Kong Heeyong.

Meski kedua pasangan baru pertama kali berjumpa, namun secara peringkat ganda putri asal Korea Selatan itu punya rekor pertandingan yang lebih superior dibanding Ana/Tiwi yang berada di peringkat ke-27 dunia.

Berikut jadwal pertandingan timnas bulu tangkis Indonesia pada hari kedua Denmark Open 2022 pukul 14.00 WIB, Rabu:

Tunggal Putra

1. Anthony Sinisuka Ginting vs Lakshya Sen (India)

2. Shesar Hiren Rhustavito vs Brian Yang (Kanada)

Ganda Putra

1. Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Akira Koga/Taichi Saito (Jepang)

2. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmusen (Denmark)

3. Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Man Wei Chong/Kai Wun Tee (Malaysia)

Ganda Putri

1. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Kati Kreet Marran/Helina Ruutel (Estonia)

2. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Kim Soyeong/Kong Heeyong (Korea Selatan)

Ganda Campuran

1. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Ishaan Bhatnagar/Tanisha Crasto (India)

2. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (China)

