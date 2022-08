Hasil BWF World Championships 2022, Ginting dan Rehan-Lisa Menang

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil BWF World Championships 2022, Anthony Sinisuka Ginting lolos ke babak 32 besar usai menumbangkan wakil Brasil, Ygor Coelho.

Bermain di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jepang, Senin (22/8/2022), Ginting menang setelah melewati pertarungan tiga game, 13-21, 21-15, dan 21-12 dalam waktu 53 menit.

Di babak selanjutnya, Ginting akan menghadapi pemenang antara Georges Julien Paul atau Luis Armando Montoya Navarro.

Kemenangan juga diraih ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto-Lisa Ayu Kusumawati yang mengalahkan Lee Jhe-Huei/Hsu Ya Ching (Taiwan) dengan dua game, 21-14 dan 21-9.

Tujuh wakil timnas bulu tangkis Indonesia dari nomor tunggal putra, tunggal putri, ganda putri dan ganda campuran akan mulai berlaga di babak pertama BWF World Championships 2022, Senin.

Sebagai salah satu nomor yang akan mulai bermain di hari pertama, pelatih tunggal putri Pelatnas PBSI Cipayung memaparkan kesiapan kedua atletnya yaitu Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani jelang babak 64 besar.

"Keadaan tunggal putri siap untuk bertanding dan kondisi bagus. Selama di Jepang, latihannya ditekankan untuk menjaga kondisi fisik agar siap saat bertanding," kata pelatih tunggal putri Herli Djaenudin dalam informasi tertulis PP PBSI di Jakarta.

Kedua pemain tunggal putri juga diarahkan untuk menjaga teknik permainan, termasuk pengenalan lapangan agar siap dengan situasi pertandingan, lanjutnya.

Secara keseluruhan, meski Gregoria dan Putri bertanding dalam hari yang berbeda namun Herli memastikan kondisi mereka berdua bagus dan siap bertanding. Tentu ia pun berharap keduanya bisa bermain habis-habisan.

"Harapan buat mereka pada saat bertanding harus bermain habis-habisan. Juga tenang, agar bisa mengatasi apapun situasi pada saat main, sehingga bisa mengatasi lawannya," ucap Herli.

Berdasarkan undian BWF, Gregoria akan memulai perjuangan melawan Kirsty Gilmour dari Skotlandia di hari Senin. Sementara Putri melawan wakil Malaysia Soniia Cheah di hari Selasa.

Putri mengaku senang akhirnya bisa unjuk gigi di Kejuaraan Dunia. Pebulu tangkis asal Tangerang, Banten ini begitu antusias untuk main maksimal dan menunjukkan kebolehannya.

"Harapannya bisa bermain bagus, mengeluarkan semua permainan yang terbaik dan semoga bisa mendapat hasil yang baik dan bisa membuat kejutan di sini," pungkas Putri.

Pada hari pertama Kejuaraan Dunia 2022, hanya nomor ganda putra yang tidak bermain karena keempat pasangan mendapat bye sehingga baru berlaga di babak kedua hari Selasa.

Berikut daftar wakil Indonesia yang berlaga di babak 64 besar Kejuaraan Dunia 2022 hari Senin pukul 07.00 WIB:

Tunggal Putra:

1. Anthony Sinisuka Ginting vs Ygor Coelho (Brazil)

2. Jonatan Christie vs Toma Junior Popov (Perancis)

3. Chico Aura Dwi Wardoyo vs Ng Tze Yong (Malaysia)

4. Tommy Sugiarto vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand)

Tunggal Putri :

1. Gregoria Mariska Tunjung vs Kirsty Gilmour (Skotlandia)

Ganda Putri:

1. Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto vs Chang Ching Hui/Yang Ching Tun (Taiwan)

Ganda Campuran:

1. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Lee Jhe-Huei/Hsu Ya Ching (Taiwan)

