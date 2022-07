Kecelakaan F1 GP Inggris: Mobil Alfa Romeo Zhou Guanyu Terbalik Sampai Keluar Trek

Bisnis.com, JAKARTA - Ajang balap jet darat Formula 1 (F1) seri Lenovo British Grand Prix di Sirkuit Silverstone, Inggris, Minggu (3/7/2022), menjadi seri pertama musim ini yang menghadirkan kecelakaan besar sampai melibatkan lima pembalap.

Kecelakaan pada tikungan pertama setelah start pada pukul 21.00 WIB ini bahkan membawa mobil Zhou Guanyu (Alfa Romeo F1 Team Orlen) terbalik, kemudian terjungkir keluar trek setelah menabrak ban pembatas.

Beruntung masih ada pagar pembatas sirkuit tinggi yang terpasang di belakang ban pembatas, membuat mobil pembalap asal China tersebut tak sampai mengenai penonton.

Zhou pun sempat menjadi sumber kepanikan rombongan tim medis karena tidak bergerak dan kesulitan keluar dari mobil. Namun, selang beberapa menit kemudian, Zhou bisa kembali berjalan dalam keadaan baik menuju ambulans.

Kecelakaan memaksa direktur balapan mengeluarkan bendera merah selama kurang-lebih 45 menit. Balapan F1 GP Inggris saat ini kembali berlangsung, setelah diputuskan restart normal pada pukul 22.00 WIB.

