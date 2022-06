Link Streaming Indonesia Perempat Final Indonesia Open 2022: 4 Wakil Tuan Rumah Siap Berjuang!

Bisnis.com, JAKARTA - Turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2022 sudah menembus babak quarter final. Berikut link live streaming perempat final Indonesia Open 2022.

Ada 4 wakil tuan rumah yang lolos ke babak perempat final East Venture Indonesia Open 2022. Keempat wakil Indonesia tersebut yaitu, Anthony Sinisuka Ginting (MS), Apriyani Rahayu/Siti Fadia Ramadhanti (WD), Fajar Alfian/Rian Ardianto (MD), dan Pramudya Kusuwmawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan (MD).

Pasangan ganda putri Indonesia Apriyani/Siti mampu mengalahkan duo China Zhang Shu Xian/Zheng Yu dengan skor 21-16, 16-21, dan 21-18 dalam waktu 1 jam 20 menit.

Sementara itu, tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting menang atas pemain Denmark Hans-Kristian Solberg Vittinghus dengan skor 21-17 dan 21-9.

Tak diduga, pasangan ganda putra Pramudya/Yeremia mampu menghentikan juara Olimpide Tokyo 2020 Lee Yang/Wang Chi-Lin dengan rubber set, 21-16, 17-21, dan 21-14.

Di partai terakhir, Fajar/Rian sukses mengalahkan rekan satu negara sekaligus juara All England Bagas Maulana/M. Shohibul Fikri dengan skor 21-10, 10-21, 21-15.

Pertandingan babak perempat final Indonesia Open 2022 dapat disaksikan secara langsung di Istora GBK Senayan, Jakarta Selatan pada Jumat (17/6/2022) mulai pukul 13.00 WIB. Bagi Anda yang tidak bisa datang langsung, Anda tetap dapat menonton siaran langsung di televisi dan internet.

Berikut link live streaming babak perempat final Indonesia Open 2022: https://www.rctiplus.com/tv/inews

Jadwal Perempat Final Indonesia Open 2022

Court 1

XD Yuta Watanabe/Arisa Higashino vs Thom Gicquel/Delphine Delrue

WS An Se Young vs He Bing Jiao

WD Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (1) vs Jongkolphan Kitithararakul/Rawinda Prajongjai (7)

MS Loh Kean Yew vs Lee Zii Jia (6)

WS Line Hojmark Kjaersfeldt vs Tai Tzu Ying (2)

MS Viktor Axelsen (1) vs Anthony Sinisuka Ginting (5)

MD Fajar Alfian/Rian Ardianto (6) vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi

MS Prannoy H.S. vs Rasmus Gemke

MD Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (3) vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (8)

Court 2

WS Akane Yamaguchi (1) vs Wang Zhi Yi

WD Apriyani Rahayu/Siti Fadia vs Lee So Hee/Shin Seung Chan (2)

WD Chen Tang Jie/Valeree Siow vs Wang Yi Lu/Huang Dong Ping (4)

MD Aaron Chia/SOH Wooi Yik (5) vs Pramudya Kusuwmawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan

MS Zhao Jun Peng vs Lee Cheuk Yiu

MD Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae vs Choi Sol Gyu/Kim Won Ho

Court 3

XD Hoo Pang Ron/Toh Ee Wei vs Seo Sung Jae/Chae Yu Jung (6)

XD Mathias Christiansen/Alexandra Boje vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (2)

WD Du Yue/Li Wen Mei vs Nami Matsuyama/Chiharu Shida

