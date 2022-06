Link Live Streaming Final Indonesia Masters 2022: Ganda Putra dan Putri Jadi Tumpuan

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut link live streaming partai final Indonesia Masters 2022 yang digelar pada hari ini.

Babak final turnamen bulu tangkis Indonesia Masters 2022 bakal bergulir hari ini di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (12/6/2022).

Indonesia meloloskan dua wakilnya ke babak final Indonesia Masters 2022 yakni di nomor ganda putra dan ganda putri.

Di nomor ganda putra, pasangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, bakal menantang ganda China, Liang Wei Kang/Wang Chang.

Fajar/Rian lolos ke final setelah membekuk pasangan lain dari China yakni He Ji Ting/Zhou Hao Dong dengan skor identik 21-17 dan 21-17.

Adapun Liang/Wang, menumbangkan ganda putra nomor satu Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Marcus/Kevin yang beralias Minions itu dibuat tak berkutik dengan kalah straight game, 21-17 dan 21-14.

Pada partai lainnya, ganda putri Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti harus menghadapi tantangan berat menghadapi pasangan nomor satu dunia, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan.

Chen/Jia mengakhiri perlawanan ganda putri Korea Selatan, Jeong Na-eun/Kim Hye-jeong, pada babak semifinal.

Sementara itu, Apriyani/Fadia mengalahkan pasangan dari Negeri Jiran, Tan Pearlu/Thinaah Muralitharan, melalui drama rubber game, 21-23, 21-14, dan 21-14.

Sayang, di nomor tunggal putra, tunggal putri, dan ganda campurann Indonesia tak memiliki wakil di partai final.

Jadwal Final Indonesia Masters 2022

Ganda Campuran: Thom Gicquel/Delphine Delrue vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong

Tunggal Putra: Viktor Axelsen vs Chou Tien Chen

Tunggal Putri: Chen Yu Fei vs Ratchanok Intanon

Ganda Putri: Chen Qing Chen/Jia Yi Fan vs Apriyani Rahayu vs Siti Fadia Silva Ramadhanti

Ganda Putra: Liang Wei Kang/Wang Chang vs Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Berikut Link Live Streaming Indonesia Masters 2022

