Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2022: Tiga Wakil Indonesia Sudah ke Perempat Final

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil 16 besar Indonesia Masters 2022 yang digelar Kamis (09/6/2022), Indonesia sudah menempatkan tiga wakil di babak perempat final Indonesia Masters 2022 yang dimulai pada Jumat (10/06).

Tiga sektor tersebut adalah ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Ketiga sektor tersebut akan mempertemukan sesama atlet Indonesia di babak 16 Besar yang akan dilaksanakan hari ini.

Pada ganda putra, pasangan Pramudya Kusumawardana-Yeremia Yacob Rambitan bertemu Fajar Alfian-Muhammad Rian Ardianto di babak 16 besar.

Pramudya-Yeremia sendiri berhasil melesat ke babak 16 Besar setelah mengalahkan pasangan India Attri Manu/Reddy B.Sumeeth. Sedangkan Fajar-Rian mengalahkan Goh v Shem/Low Juan Shen.

Di sektor ganda putri akan mempertemukan Febby Valencia Dwijayanti Gani-Ribka Sugiarto melawan Melani Mamahit/Tryola Nadia di babak 16 Besar guna merebutkan tiket perempat final.

Febby-Ribka berhasil melangkah ke 16 besar setelah mengalahan unggulan kedelapan asal Bulgaria, Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva. Lalu, Melani/Tryola berhasil menekuk rekan senegaranya Anggia Shitta Awanda/Putri Larasati.

Terakhir, di sektor ganda campuran terdapat pasangan Praven Jordan-Melati Dewi Oktavianti yang akan menantang Rinov Rivaldy-Pitha Haningtyas Mentari demi merebut tiket perempat final Indonesia Masters 2022.

Praven-Melati melaju ke babak 16 besar setelah mengalahkan pasangan India Ishan Bhatnagar/Tanisha Crasto. Sedangkan Rinov-Pitha berhasil menundukan wakil Malaysia Chen Tang Jie/Valeree Siow.

Jadwal 16 Besar Indonesia Masters 2022 yang akan dimulai pukul 09.00 WIB

Court 1

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Loh Kean Wey (Match ketiga)

Meilysa Trias Puspita Sari/Rachel Allessya Rose vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan(Match keenam)

Anisanaya Kamila/Az Zahra Ditya Ramadhani vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Match ketujuh)

Praven Jordan/Melati Dewi Oktavianti vs Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (Match kedelapan)

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani vs Goh Sze Fei/Nur Izzudin (Match kesepuluh).

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren (Match ke-11)

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Match ke-12)

Court 2

Arlya Nabila Thesa Munggaran/ Agnia Sri Rahayu vs Liu Xuan Xuan/Xia Yu Ting (Match kelima)

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoceh Yacob Rambitan vs Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Match keenam)

Apriyani Rahayu/Siti Fadila Silva Ramadhanti vs Vivian Hoo/Lim Chiew Sien (Match kedelapan)

Febby Valencia Dwijayanti Gani/Ribka Sugiarto vs Melani Mamahit/Tryola Nadia (Match kesembilan)

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Match kesepuluh)

Anthony Sinisuka Ginting vs Sitthikom Thammasin (Match ke-11)

Gregoria Mariska Tunjung vs Pusarla V. Sindhu (Match ke-12)

Court 3

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping (Match ke-11).

