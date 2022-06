Link Live Streaming Indonesia Masters 2022, Rabu, Dijamin Lancar

Bisnis.com, JAKARTA - Gelaran Daihatsu Indonesia Masters 2022 memasuki hari kedua.

Sekadar informasi, Daihatsu Indonesia Masters dilaksanakan sedari 7 - 12 Juni 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Dalam pergelaran super 500 ini, Indonesia akan menurunkan atlet bulu tangkis dari semua sektor di Daihatsu Indonesia Masters 2022.

Untuk jadwal sendiri, Daihatsu Indonesia Masters 2022 akan memainkan babak kualifikasi terlebih dahulu dan babak 32 besar di hari pertama. Berikut jadwal Daihatsu Indonesia Masters 2022.

berikut jadwal lengkap pertandingan hari kedua Daihatsu Indonesia Masters 2022, Rabu (8/6/2022)

Selasa (7/6/2022): Babak 32 besar dan kualifikasi

Rabu (8/6/2022): Babak 32 besar

Kamis (9/6/2022): Babak 16 besar

Jumat (10/6/2022): Babak perempat final

Sabtu (11/6/2022): Babak semifinal

Minggu (12/6/2022): Babak final

Jadwal atlet bulu tangkis Indonesia yang bermain di hari kedua Daihatsu Indonesia Masters 2022 yang akan dimulai pukul 09.00 WIB

Court 1

Tommy Sugiarto vs Lee Cheuk Yiu (Match keenam)

Praven Jordan/Melati Daeve Oktaviani vs Ishaan Bhatnagar/Tanisha Crasto (Match kedelapan)

Anthony Sinisuka Ginting vs Kunlavut Vitidsarn (Match ke-12)

Shesar Hiren Rhustavito vs Victor Axelsen (Match ke-13)

Adnan Mualana/Mychelle Chrystine Bandaso vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (Match ke-15)

Hafiz Faizal/Serena Kani vs Reddy B. Sumeeth/Aswini Ponnappa (Match ke-19)

Court 2

Isyana Syahira Meida/Rinjai Kwinara Nastine vs Du Yue/Li Wen Mei (Match pertama)

Titis Maulida Rahma/Bernadine Anindiya Wardana vs Anisanaya Kamila/Az Zahra Ditya Ramadhani (Match ketiga)

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Sameer Verma (Match kelima)

Georgia Mariska Tunjung vs Phittayapom Chaiwan (Match kedelepan)

Putri Kusuma Wardani vs He Bing Jiao (Match kesembilan)

Jonatan Christie vs Zhao Jun Peng (Match ke-11)

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Adam Hall/Julie Macpherson (Match ke-12)

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Chen Tang Jie/Valaree Siow (Match ke-15)

Ruselli Hartawan vs Rachanok Intanon (Match ke-17)

Court 3

Arlya Nabila Thesa Munggaran/ Agnia Sri Rahayu vs Low Yeen Yuan/Valeree Siow (Match pertama).

Adapun bagi penonton yang kehabisan tiket dapat menyaksikan pertandingan melalui tautan siaran langsung (link live streaming) Indonesia Masters 2022.

Berikut link live streaming Indonesia Masters 2022:

https://www.instagram.com/livebadminton12345/live/

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :