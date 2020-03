Ini Jadwal Siaran Langsung All England 2020 di TVRI

Bisnis.com, JAKARTA - Pagelaran All England 2020 akan segera dilaksanakan. Sejumlah pebulutangkis top dunia akan mengikuti ajang yang digelar di Birmingham, Inggris, mulai 11 Maret hingga 15 Maret.

Indonesia mengirimkan 15 wakil dalam lima nomor di All England 2020. Tahun ini, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) menargetkan merebut satu gelar seperti yang diraih pada tahun lalu yang digondol Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan usai mengalahkan Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Turnamen All England 2020 ini rencananya akan disiarkan secara langsung oleh TVRI mulai 11 Maret hingga 15 Maret.

"Syikaaaaat !! Halo buat kamu pecinta badminton jangan sampai kelewatan guys, Yonex All England Open Badminton Champions 2020 hadir di TVRI mulai tanggal 11 - 15 Maret 2020 tentunya di TVRI Nasional dan TVRI Sport HD. TVRI rumah bulutangkis," tulis akun instagram TVRI.

Berikut jadwal siaran langsung All England 2020 di TVRI:

32 Besar

Rabu, (11/3/2020), Jam 15.30 WIB & 20.00 WIB

16 Besar

Kamis, (12/3/2020), Jam 17.30 WIB

Perempat Final

Jumat, (13/3/2020), Jam 01.35 WIB & 16.45 WIB

Semifinal

Sabtu, (14/3/2020), Jam Jam 01.35 WIB & 16.45 WIB

Final

Minggu (15/3/2020), Jam 18.45-23.00 WIB

Daftar pertandingan pebulutangkis Indonesia di All England 2020:

Tunggal Putra

Anthony Sinisuka Ginting (4) Vs Rasmus Gemke (Denmark)

Shesar Hiren Rhustavito Vs Parupalli Kashyap (India)

Jonatan Christie (6) Vs Lee Zii Jia (Malaysia)

Tommy Sugiarto Vs Shi Yu Qi (China/7)

Tunggal Putri

Gregoria Mariska Tunjung Vs Yeo Jia Min (Singapura)

Ganda Putra

Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon (1) Vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India)

Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso Vs Li Jun Hui/Liu Yu Chen (China/3)

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (5) Vs Han Cheng Kai/Zhou Hao Dong (China)

Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan (2) Vs Akira Koga/Taichi Saito (Jepang)

Ganda Putri

Greysia Polii/Apriyani Rahayu (8) Vs Chang Ye-na/Kim Hye-rin (Korea Selatan)

Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto Vs Maiken Fruergaard/Sara Thygesen (Denmark)

Ganda Campuran

Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja (8) Vs Chris Adcock/Gabrielle Adcock (Inggris)

Adnan Maulana/Mychelle Chrystine Bandaso Vs Thom Gicquel/Delphine Delrue (Prancis)

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari Vs Chan Peng Soon/Goh Liu Ying (Malaysia/7)

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti Vs Wang Chi-Lin/Cheng Chi Ya (Taiwan)

