Jadwal Playoff IBL 2022: Mulai Besok di C-Tra Arena

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal playoff IBL 2022 yang akan bergulir mulai besok di Bandung.

Playoff IBL (Indonesia Basketball League) 2022 akan digelar di Gor C-Tra Arena, Bandung, pada Sabtu (13/8/2022).

Jadwal playoff IBL 2022 diundur cukup jauh karena agenda timnas basket Indonesia di Sea Games 2021 dan Piala Asia FIBA 2022.

Kini setelah rangkaian agenda tersebut usai, kompetisi bola basket Indonesia kembali lagi bergulir.

Delapan terbaik dari reguler season IBL 2022 telah terpilih dan mendapat lawan di babak playoff ini.

Juara bertahan IBL, Satria Muda, akan membuka playoff IBL 2022 dengan menghadapi tim asal Jakarta, Amartha Hangtuah. Satria Muda vs Hangtuah bakal dimainkan pukul 12.30 WIB.

Usai laga tersebut, Pelita Jaya Basketball bakal menantang tim milik Raffi Ahmad, RANS PIK, pukul 14.15 WIB.

Memasuki sore hari, Prawira Bandung menghadapi Dewa United pada pukul 16.30 WIB.

Penutup hari pertama playoff IBL 2022 adalah laga NSH Mountain Gold vs West Bandits Solo pada pukul 18.45 WIB.

Laga kedua playoff IBL akan langsung digelar pada Minggu (14/8/2022). Tim yang meraih dua kemenangan terlebih dahulu bakal lolos ke babak semifinal.

Namun jika skor imbang 1-1 pada pertemuan kedua, akan dimainkan game ketiga dalam format Best of Three ini.

Jadwal Playoff IBL 2022

Match 1

Sabtu (13/8/2022)

12.30 WIB - Satria Muda vs Hangtuah

14.15 WIB - Pelita Jaya vs Rans PIK

16.30 WIB - Prawira vs Dewa United

18.45 WIB - NSH vs West Bandits

Match 2

Minggu (14/8/2022)

12.00 WIB - Rans PIK vs Pelita Jaya

14.15 WIB - Hangtuah vs Satria Muda

16.30 WIB - West Bandits vs NSH

18.45 WIB - Dewa United vs Prawira

