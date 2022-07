Jadwal Playoff IBL 2022: Best of Three Hingga Final

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal playoff IBL 2022 hingga babak final yang akan berlangsung mulai Agustus nanti.

Gelaran IBL 2022 akan memasuki babak playoff pada Agustus mendatang di C-Tra Arena, Bandung.

Delapan tim terbaik di fase regular season telah memastikan tiket ke babak playoff IBL 2022, yakni Pelita Jaya Bakrie, Satria Muda Pertamina, Prawira Bandung, NSH Mountain Gold, West Bandits Solo, Dewa United Surabaya, Amartha Hangtuah, dan RANS PIK Basketball.

IBL telah merilis jadwal babak playoff. Rencananya, playoff IBL 2022 akan digelar dengan format best of three pada 13-16 Agustus mendatang.

Tim yang meraih dua kemenangan di playoff akan melaju ke semifinal yang juga akan digelar dengan format sama pada 20-23 Agustus.

Selanjutnya, berselang empat hari, final IBL 2022 bakal digelar 27-30 Agustus 2022, masih dengan format best of three.

Setelah rangkaian final IBL rampung, ada agenda 3x3 dan Rookie Combine pada September. IBL Draft akan digelar pada Oktober.

Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah, mengatakan bahwa playoff IBl 2022 akan berlangsung dengan menarik.

Para pemain timnas basket Indonesia yang baru selesai berlaga di Piala Asia FIBA 2022 juga telah kembali ke tim masing-masing.

"Beberapa klub juga melakukan pergantian pemain asing, kita akan saksikan apakah ada perubahan peta kekuatan pada playoff nanti," ujar Junas.

Berikut Jadwal Playoff IBL 2022

13-16 Agustus 2022: Playoff

20-23 Agustus 2022: Semifinal

27-30 Agustus 2022: Final

3 September - 2 Oktober: IBL 3X3

27-30 September: IBL Rookie Combine

7 Oktober: IBL Draft

