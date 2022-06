Dewa United Datangkan Eks Pemain NBA Draft

Bisnis.com, JAKARTA - Tim basket Dewa United mengumumkan kedatangan Zoran Talley Jr untuk babak playoff IBL 2022.

Zoran Talley Jr resmi diumumkan menjadi pemain baru Dewa United pada Selasa (21/6/2022). Zoran Talley Jr bakal didaftarkan Dewa United untuk babak playoff IBL 2022.

Zoran Talley punya rekam jejak mentereng mengingat dirinya merupakan jebolan NBA Draft musim 2019.

CEO Dewa United Surabaya, Michael Oliver Wellerz, mengatakan bahwa pebasket 27 tahun itu secara resmi telah bergabung dengan skuadnya.

Dengan pengalaman bermain di NCAA (Liga Basket Mahasiswa AS) dan sejumlah kompetisi Eropa, Talley diharapkan dapat memberi warna baru untuk Dewa United di playoff IBL 2022.

"Kami secara resmi mengumumkan bergabungnya Zoran Talley. Kehadiran Zoran semoga bisa menambah kekuatan Dewa United Surabaya di playoff," kata Michael Oliver Wellerz.

Zoran sempat dilirik masuk NBA Draft usai tampil gemilang di NCAA. Ketika itu, dia tampil untuk tim Old Dominion Monarchs dan Iowa State Cyclones pada 2015 hingga 2019 dan mengemas total 789 poin, 358 rebound, dan 150 assists.

Berbagai penghargaan pun pernah diraih pebasket dengan tinggi 201cm ini seperti Academic All, Big 12 Second Team (19), Big 12 Commissioner's Honor Roll (F18, S19), Conference USA Sixth Man of the Year (17), Conference-USA All-Freshman Team (16).

"Pengalaman dia di level universitas dan kompetisi besar Eropa yang membuat manajemen tertarik mengajaknya bergabung. Semoga Zoran bisa cepat menyatu dengan tim di sisa waktu persiapan menuju playoff," tutur Michael.

Babak playoff IBL 2022 rencananya bakal digulirkan pada Agustus mendatang. Dewa United bakal berjumpa dengan Prawira Bandung, tim yang digadang-gadang bakal menjadi pesaing gelar juara.

