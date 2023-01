Jadwal Indonesia Masters 2023, Tersisa 9 Wakil Berlaga di Perempat Final

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Pagelaran Daihatsu Indonesia Masters 2023 telah memasuki hari keempat atau babak 8 besar. Berikut jadwal lengkap pertandingan perempat yang akan dilangsungkan pada Jumat (27/1/2022) di Istora Senayan.

Tercatat saat ini tersisa 9 wakil Indonesia akan berjuang untuk meraih gelar juara di hadapan publik sendiri dan meraih hasil lebih baik dari dua turnamen akbar awal tahun sebelumnya, yaitu Malaysia Open dan India Open.

Untuk diketahui, Daihatsu Indonesia Masters sendiri dilaksanakan sejak 24—29 Januari 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Dalam pergelaran BWF Super 500 ini, Indonesia akan menurunkan atlet bulutangkis dari semua sektor.

Turnamen berhadiah US$420.000 ini akan dibagi ke beberapa hari yang didalamnya terdapat beberapa pertandingan.

Berikut jadwal lengkap Daihatsu Indonesia Masters 2023

Selasa (24/1/2023): Babak 32 besar dan kualifikasi

Rabu (25/1/2023): Babak 32 besar

Kamis (26/1/2023): Babak 16 besar

Jumat (27/1/2023): Babak perempat final

Sabtu (28/1/2023): Babak semifinal

Minggu (29/1/2023): Babak final

Berikut jadwal Daihatsu Indonesia Open Hari Ini:

Court 1

• Jonatan Christie vs Lakshya Seb (match pertama)

• Gregoria Mariska Tunjung vs Han Yue (match keempat)

• Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (match kelima)

Court 2

• Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (match pertama)

• Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi (match ketiga)

• Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Jongkolphan/Rawinda Prajongjai (match keempat)

• Chico Aura Dwi Wardoyo vs Brian Yang (match keenam)

• Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (match kedelapan)

Court 3

• Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo (match keempat)

