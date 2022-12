Ngeri, 500 Pekerja Migran Tewas Membangun Stadion Piala Dunia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Seorang pejabat tinggi di organisasi Piala Dunia 2022 di Qatar memperkirakan bahwa sebanyak 500 pekerja migran meninggal saat membangun kompleks turnamen senilai $200 miliar di Doha.

Hassan al-Thawadi, Secretary-general of Qatar’s Supreme Committee for Delivery and Legacy membeberkan hal tersebut dalam wawancara dengan jurnalis Piers Morgan. Morgan meminta angka yang jujur dan real kepada Al-Thawadi sejak 2014.

“Perkiraannya antara 400 dan 500,” jawab al-Thawadi seperti dilansir dari New York Post, Jumat (2/12/2022).

Perkiraan al-Thawadi adalah lompatan tajam dari statistik Doha sebelumnya, yang menyebutkan kematian 40 pekerja terkait pembangunan stadion. Namun, 37 dari kematian tersebut dianggap tidak terkait dengan pekerjaan, sementara satu laporan mengklaim korban lainnya disebabkan oleh Covid-19.

Pekerja migran asal Pakista dan India yang bekerja dalam proyek stadion Piala Dunia./AP

Sementara al-Thawadi memuji kru konstruksi Stadion Piala Dunia di Qatar yang telah berjuang memperbaiki dan memberikan yang terbaik dalam pembangunan dan konstruksi. Namun dalam suatu proyek, dibutuhkan pengawasan yang ketat terkait hak asasi manusia.

Mustafa Qadri, Direktur Eksekutif Equidem Research mengatakan bahwa penyelenggara mungkin sadar atas hal-hal yang terjadi. Namun, angka hilangnya 400-500 nyawa saat membangun stadion megah sungguh mengejutkan.

Kekhawatiran Qadri sejalan dengan pernyataan sebelumnya oleh Amnesty International, yang mengutip bukti kondisi kehidupan yang mengerikan, gaji yang tertunda dan kerja paksa yang dialami oleh pekerja migran dari Bangladesh, India dan Nepal.

“Hidup saya di sini seperti penjara,” kata Deepak, seorang pekerja di Stadion Khalifa, kepada organisasi Amnesty.

Dalam perhelatan Piala Dunia, ada 32 tim nasional dan 64 pertandingan akan diadakan di 8 stadion. Setiap stadion di Qatar memiliki sistem pendingin ruangan yang ramah lingkungan dan juga menggunakan panel surya.

Ini 8 stadion yang digunakan untuk pertandingan Piala Dunia:

1. Stadion Al Bayt (Al Khor, kapasitas: 60.000)

2. Stadion Al Janoub (Al Wakrah, kapasitas: 40.000)

3. Stadion Ahmed bin Ali (Umm Al Afaei, kapasitas: 40.000)

4. Stadion Education City (Al Rayyan Education City, kapasitas: 40.000)

5. Stadion 974 (Doha, kapasitas: 40.000)

6. Stadion Internasional Khalifa (Doha, kapasitas: 40.000)

7. Stadion Lusail Iconic (Lusail, kapasitas: 80.000)

8. Stadion Al Thumama (Doha, kapasitas: 40.000)

