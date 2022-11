Bocah Indonesia Jadi Player Escort Ronaldo di Pertandingan Portugal Vs Ghana

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Anak kecil asal Indonesia berumur 9,5 tahun bernama Ulul Albab El Ibrahim menjadi player escort Cristiano Ronaldo dalam laga Grup H Piala Dunia 2022 di Qatar.

Di Instagram pribadinya, @cristiano, megabintang Portugal itu membagikan momen di Instagram Story saat memasuki lapangan di Stadion 974, Qatar, Kamis (24/11/2022) malam WIB. Dalam fotonya itu, Cristiano Ronaldo menggandeng tangan anak laki-laki.

Diketahui, anak tersebut berasal dari Indonesia bernama Albab El Ibrahim. Ibunya bernama Avida Suswanti juga membagikan momen tersebut di Instagram.

"Masyaalloh annaku masuk Instagram @cristiano thanks so much CR7 for bringing my son with you to the FIFA WC Qatar 2022," ujarnya di akun Instagram-nya bernama mrs.prasetyo_budi pada Jumat (25/11/2022)

Di akun Instagram @indonesiaindoha juga dijelaskan bahwa player escort untuk Cristiano Ronaldo pada laga Portugal vs Ghana adalah Ulul Albab El Ibrahim.

"#SahabatWNI, ada berita keren nih, player escort untuk megabintang Cristiano Ronaldo pada laga Portugal vs Ghana kemaren adalah anak Indonesia lho, namanya Ulul Albab El Ibrahim.

Baca Juga : Hasil Lengkap Piala Dunia 2022 dan Klasemen Grup A-B-C-D-E-F

Brow sapaan akrab Ibrahim saat ini duduk di kelas 5 Al Khor International School (AKIS). Brow, lahir dari pasangan Budi Prasetyo (Sukoharjo) dan Avida Prasetyo (Madiun). Orangtua Brow saat ini bekerja di Qatar.

Sejak kecil Brow memang telah menyukai sepakbola. Dia bergabung dengan klub Al Khor Football Community (AFC) junior. Selain Brow, ada puluhan anak Indonesia lain yang berlatih dengan klub ini."

Player escort sendiri merupakan sebutan lain untuk anak-anak yang mendampingi pemain sebelum berlaga di pertandingan. Anak-anak itu juga biasa disebut match mascot atau child mascot.

Sementara, pada pada laga Portugal vs Ghana semalam, Portugal berhasil menang dengan skor 3-2. Ronaldo pun berhasil menorehkan gol pada laga tersebut.

Portugal mendapat hadiah penalti akibat pelanggaran Mohammed Salisu kepada Ronaldo di kotak terlarang pada menit ke-62.

Ronaldo yang maju sebagai algojo sukses melaksanakan tugasnya. Ia menjadi pemain pertama sepanjang sejarah yang mencetak gol dalam lima edisi Piala Dunia 2022. 1-0 Portugal unggul.

Susunan Pemain Portugal vs Ghana

Portugal (4-4-2): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Raphael Guerreiro, Danilo; Ruben Neves (Rafael Leao, 77'), Bruno Fernandes, Otavio (William Carvalho 56'), Bernardo Silva (Joao Palhinha, 87'); Cristiano Ronaldo (Joao Mario, 87'), Joao Felix (Goncalo Ramos, 87').

Pelatih: Fernando Santos

Ghana (5-4-1): Lawrence Ati; Mohammed Salisu, Daniel Amartey, Alexander Djiku (Daniel-Kofi Kyereh, 90+3'), Alidu Seidu (Tariq Lamptey, 66'), Abdul Rahman Baba; Mohammed Kudus (Osman Bukari, 77'), Thomas Partey, Andre Ayew (Jordan Ayew, 77'), Salis Abdul Samed (Antoine Semenyo, 90+3'); Inaki Williams.

Pelatih: Otto Addo

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : cristiano ronaldo piala dunia 2022 qatar