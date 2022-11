Kumpulan Meme Kocak Kemenangan Ronaldo, Messi Ikut Rayakan Selebrasi

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Christiano Ronaldo menjadi bintang permainan atau man of the match versi FIFA pada laga Portugal vs Ghana.

Ia berhasil mencatatkan sejarah sebagai pemain yang selalu melakukan gol dalam lima piala dunia.

Berhasil menumbangkan lawan dengan gol penalti di menit ke-65, Ronaldo langsung dipuji oleh rekan satu timnya.

Ronaldo kemudian melakukan selebrasi dengan berlari keliling lapangan. Ia juga mendapat pelukan dari tim Portugal.

Kemenangan Ronaldo itu tak luput disorot oleh para penggemar, hingga ada satu hal yang mengejutkan.

Di laga Portugal vs Ghana tadi malam, Lionel Messi ikut melakukan selebrasi bersama dengan Ronaldo.

Hal itu terekam kamera dan mulai jadi perbincangan penggemar. Fans pun langsung melayangkan berbagai komentar dan mulai mengumpulkan meme kemenangan Ronaldo.

Berikut kumpulan meme kemenangan Ronaldo saat laga Portugal vs Ghana di Piala Dunia 2022:

Messi ikut selebrasi Ronaldo

Messi tersenyum kagum pada Ronaldo

Selebrasi Siu Ronaldo

Ronaldo terkejut Portugal kebobolan

Detik-detik Ghana mencetak skor

Ronaldo panik Portugal kebobolan karena kelalaian kiper

