Hasil Basket NBA: Utah Jazz Paksa LA Lakers Kembali Telan Kekalahan

Bisnis.com, JAKARTA - Los Angeles Lakers kembali menelan kekalahan setelah meraih dua kemenangan beruntun. Lakers ditekuk Utah Jazz di Vivint Smart Home Arena, Selasa (8/11/2022) dengan skor 139-116.

Kekalahan dari Jazz, dikutip dari laman NBA, merupakan yang kedelapan dari 10 laga yang sudah dijalani musim ini. Sedangkan bagi Utah Jazz kemenangan atas Lakers ini merupakan kemenangan yang kesembilan dari 12 laga.

Lauri Markkanen menjadi pemain Utah yang mencetak poin terbanyak yakni 23 disusul Jordan Clarkson dengan 22 poin, Collin Sexton menyumbang 17 poin sementara Mike Conley menambah 14 poin dan 12 assist saat Jazz memenangi tiga laga berturut-turut.

Anthony Davis mencetak angka tertinggi untuk Lakers dengan 29 poin dan Russell Westbrook menambahkan 22 poin. Bermain tanpa Lebron James yang absen karena cedera kaki kiri menambah derita bagi Lakers yang kembali haus akan kemenangan.

Bagi Utah Jazz, kemenangan atas Lakers adalah yang kedua musim ini setelah pada laga di Cyripto.com Arena, Jumat (4/11) juga meraih kemenangan dengan skor yang meyakinkan, 130-116.

Utah, sebagai tim tuan rumah memang langsung dominan, 42 poin bisa dicetak oleh Lauri Markkanen dan kawan-kawan di kuarter pertama sedangkan Lakers dengan 34 poin.

Di kuarter dua laga terus terjadi dengan ketat. Lakers yang menginginkan kemenangan terus menekan. Absennya Lebron James ternyata menjadi pelecut pemain lain untuk main maksimal. Hasilnya di akhir babak pertama bisa menempel Jazz dengan 71-76.

Di babak kedua, Utah Jazz yang dalam kondisi unggul terus menekan yang melebarkan jarak poin. Pada kuarter ketiga sukses mengemas 39 poin berbanding 27 untuk Lakers. Begitu juga pada kuarter keempat. Jazz terus dominan dan bisa mengakhiri laga dengan 136-116.

Utah Jazz selanjutnya akan menghadapi Atlanta Hawks di Philips Arena, Rabu (9/11) waktu setempat dan LA Lakers akan menghadapi Los Angeles Clippers di Cyripto.com Arena, Rabu (9/11) waktu setempat.

Berikut hasil lain NBA (huruf kapital menang), Selasa (8/11/2022) :

Charlotte Hornets vs WASHINGTON WIZARDS 100-108

Orlando Magic vs HOUSTON ROCKET 126-134

DETROIT PISTONS vs Oklahoma City Thunder 112- 103

INDIANA PACERS vs New Orleans Pelicans 129-122

PHILADELPHIA 76ERS vs Phoenix Suns 100-88

ATLANTA HAWKS vs Milwaukee Bucks 117-98

Miami Heat vs PORTLAND TRAIL BLAZER 107-110

CHICAGO BULLS vs Toronto Raptors 111-97

Memphis Grizzlies vs BOSTON Celtics 106-109

Minnesota Timberwolves vs NEW YORK KNICKS 107-120

San Antonio Spurs vs DENVER NUGGETS 109-115

DALLAS MAVERICKS vs Brooklyn Nets 96-94

GOLDEN STATE WARRIORS vs Sacramento Kings 116-113

LOS ANGELES CLIPPERS vs Cheveland Cavaliers 119-117

