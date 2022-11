Jadwal IBL Indonesia Cup 2022: Mulai Besok di Solo

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal IBL Indonesia Cup 2022 yang akan digelar sebagai turnamen pramusim.

IBL Indonesia Cup 2022 rencananya akan digelar di GOR Sritex Arena, Solo, pada 4-13 November 2022.

15 tim peserta Indonesia Cup 2022 merupakan kontestan IBL 2023, kecuali Indonesia Patriots yang tak ikut ambil bagian.

Kelimabelas tim tersebut telah dibagi ke dalam empat grup yang masing-masing berisi empat tim, ada satu grup yang berisi tiga tim.

Di Grup A, ada NSH Mountain Gold Timika, Dewa United Surabaya, Elang Pacific Caesar Surabaya, dan Satya Wacana Salatiga.

Grup B dihuni tiga tim yakni EVOS Thunder Bogor, Satria Muda Pertamina, dan Amartha Hangtuah Jakarta.

Pelita Jaya Bakrie Jakarta, Bima Perkasa Jogja, Bali United Basketball, dan RANS PIK Basketball akan mengisi Grup C.

Sedangkan Bumi Borneo Basketball, West Bandits Combiphar Solo, Prawira Bandung, dan Tangerang Hawks bakal bersaing di Grup D alias grup terakhir.

Dua tim terbaik akan lolos ke perempat final IBL Indonesia Cup 2022. Juara Grup A bakal bertemu runner-up Grup B. Sebaliknya, juara Grup B akan bersua runner-up Grup A.

Sedangkan juara Grup C diagendakan untuk bertanding melawan runner-up Grup D sementara juara Grup D sedangkan oleh runner-up Grup C.

Melihat statusnya sebagai turnamen pramusim, Indonesia Cup 2022 bisa menjadi ajang uji coba bagi tim-tim sebelum terjun ke kompetisi IBL 2023.

Indonesia Cup 2022 juga bisa menjadi panggung bagi pemain lokal, sebab turnamen ini tak mengizinkan pemain asing untuk ikut bertanding.

Jadwal IBL Indonesia Cup 2022

Jumat (4/11/2022)

(Grup D) Bumi Borneo Basketball vs Tangerang Hawks: 09.00 WIB

(Grup C) Pelita Jaya Bakrie Jakarta vs RANS PIK Basketball: 14.00 WIB

(Grup C) Bima Perkasa Jogja vs Bali United Basketball: 16.30 WIB

(Grup D) West Bandits Combiphar Solo vs Prawira Bandung: 19.00 WIB

Sabtu (5/11/2022)

(Grup A) Dewa United Surabaya vs Elang Pacific Caesar Surabaya: 14.00 WIB

(Grup A) NSH Mountain Gold Timika vs Satya Wacana Salatiga: 16.30 WIB

(Grup B) Satria Muda Pertamina vs Amartha Hangtuah Jakarta: 19.00 WIB

Minggu (6/11/2022)

(Grup C) Bali United Basketball vs Pelita Jaya Bakrie Jakarta: 11.30 WIB

(Grup D) Prawira Bandung vs Bumi Borneo Basketball: 14.00 WIB

(Grup C) RANS PIK Basketball vs Bima Perkasa Jogja: 16.30 WIB

(Grup D) Tangerang Hawks vs West Bandits Combiphar Solo: 19.00 WIB

Senin (7/11/2022)

(Grup A) Elang Pacific Caesar Surabaya vs NSH Mountain Gold Timika: 14.00 WIB

(Grup B) Amartha Hangtuah Jakarta vs EVOS Thunder Basketball Bogor: 16.30 WIB

(Grup A) Satya Wacana Salatiga vs Dewa United Surabaya: 19.00 WIB

Selasa (8/11/2022)

(Grup D) Bumi Borneo Basketball vs West Bandits Combiphar Solo: 11.30 WIB

(Grup C) Bali United Basketball vs Satya Wacana Salatiga: 14.00 WIB

(Grup C) Pelita Jaya Bakrie Jakarta vs Bima Perkasa Jogja: 16.30 WIB

(Grup D) Prawira Bandung vs Tangerang Hawks: 19.00 WIB

Rabu (9/11/2022)

(Grup A) NSH Mountain Gold Timika vs Dewa United Surabaya: 14.00 WIB

(Grup A) Elang Pacific Caesar Surabaya vs Satya Wacana Salatiga: 16.30 WIB

(Grup B) EVOS Thunder Basketball Bogor vs Satria Muda Pertamina: 19.00 WIB

