Cleo Smart Run 2022:  Ikut Berlari Sekaligus Berkontribusi Bagi Bumi

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen Air Minum Dalam Kemasan Cleo, PT Sariguna Primatirta Tbk baru saja menggelar acara bertajuk Cleo Smart Run 5K 2022. Acara ini digelar pada hari Minggu, 30 Oktober 2022 bertempat di Ixora Valley, Araya Malang.

Cleo Smart Run ini merupakan seri ketiga dari Rise Up The Series yang diadakan dari tahun 2021. Berbeda dengan tahun sebelumnya, seri kali ini diikuti oleh 500 runner.

Mengambil tema “Now Be The Winner” Cleo Smart Run 2022 mengajak

masyarakat umum untuk dapat mengambil satu aksi sederhana untuk bisa memotivasi diri bergerak maju dengan berlari.

"Cleo Smart Run sudah diadakan konsisten dari sebelumnya, tahun ini kita mengusung tema Rise Up Now the series. Harapannya, kita ingin mengajak masyarakat Indonesia, terutama arek-arek malang untuk merasakan hidup sehat, gaya hidup sehat baru dengan berlari dan mengkonsumsi minuman yang sehat yaitu Cleo." Ujar Belinda Natalia Tanoko, Direktur utama PT. Sariguna Primatirta Tbk dalam keterangan resminya.

Berbicara tentang aksi #LangkahMurni, seluruh hasil penjualan racepack dan tiket dari Cleo Smart run akan dialokasikan untuk pembelian bibit pohon yang selanjutnya akan dilakukan aksi tanam pohon oleh Cleo.

Jadi, dengan bergabung dalam kegiatan Cleo Smart Run, sudah berkontribusi dalam aksi #LangkahMurni untuk menjaga kelestarian alam Indonesia.

Melalui Cleo Smart Run yang sudah konsisten diadakan sejak tahun 2016 hingga saat ini, PT Sariguna Primatirta Tbk mengajak masyarakat untuk terus bergerak dan melangkah dengan membawa cerita baru, energi baru serta antusiasme baru untuk Indonesia yang

lebih baik.





Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : marathon