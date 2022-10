Digelar di Solo, Ini Pembagian Grup IBL Indonesia Cup

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - IBL selaku operator turnamen Indonesia Cup 2022 telah menggelar drawing untuk menentukan pembagian grup.

Drawing IBL Indonesia Cup 2022 digelar di KFC Naughty by Nature Senopati, Jakarta, Rabu (26/10/2022) siang.

Sebanyak 15 tim peserta telah terbagi ke dalam empat grup. Rinciannya, tiga grup dihuni empat tim sementara satu grup diisi oleh tiga klub.

Baca Juga : 15 Klub IBL Siap Bersaing di Turnamen Bola Basket Piala Indonesia

Sebelum pembagian, 15 tim peserta telah dibagi dalam empat pot berdasarkan peringkat pada kompetisi reguler season IBL 2022.

Pada pot 1 diisi empat tim teratas yakni Pelita Jaya Bakrie, Satria Muda Pertamina, Prawira Bandung, dan NSH Mountain Gold Timika.

Pada pot kedua diisi empat tim terbawah yakni Evos Thunder Bogor, Satya Wacana Salatiga, Tangerang Hawks, dan Bima Perkasa Jogja.

Pada pot ketiga ada Dewa United Surabaya, RANS PIK Basketball, West Bandits Combiphar Solo, dan Amartha Hangtuah.

Terakhir, pada pot keempat diisi Elang Perkasa Pacific Caesar Surabaya, Bali United Basketball, dan Bumi Borneo Basketball Pontianak.

Berikut hasil drawing IBL Indonesia Cup 2022

Grup A: NSH Mountain Gold, Dewa United, Pacific Caesar, Satya Wacana

Grup B: Evos Thunder Bogor, Satria Muda, Amartha Hangtuah

Grup C: Pelita Jaya, Bima Perkasa, Bali United, RANS PIK

Grup D: Bumi Borneo, West Bandits, Prawira, Tangerang Hawks

"Dua tim terbaik masing-masing grup akan maju ke babak berikutnya. Juara Grup A bertemu runner-up Grup B, runner up Grup A melawan juara Grup B. Juara Grup C berhadapan dengan runner up Grup D dan juara Grup D melawan runner up Grup C," kata Rufiana, Manajer Senior Kompetisi IBL.

Baca Juga : Jadwal Final IBL 2022: Pelita Jaya vs Satria Muda

IBL Indonesia Cup 2022 akan digelar di Sritex Arena, Solo, pada 4-13 November 2022.

Gelaran ini sekaligus menjadi pemanasan dan uji coba bagi tim sebelum tampil di kompetisi IBL 2023.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Indonesia Cup ibl basket Piala Indonesia