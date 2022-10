Habisi Petarung Korea Selatan, Ini Calon Lawan Jeka Saragih di Final Road To UFC

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Petarung asal Simalungun, Sumatra Utara, Jeka Saragih, bakal menghadapi antara Anshul Jubli dan Kyeongpyo Kim dalam final ajang Road To UFC kelas ringan (light weight class/155 pound).

Jeka Saragih akan berlaga dengan kedua petarung itu setelah menghabisi Won-bin Ki (31 tahun) asal Korea Selatan pada ronde pertama dengan pukulan tangan kanan telak yang mendarat di rahang lawannya sehingga dirinya menang via knock out (KO).

"[Pukulannya] iseng-iseng aja sih. Tapi [saya] dapat kesempatan. Pelatih mengatakan ketika dapat kesempatan, bunuh!" kata Jeka Saragih ketika diwawancara oleh presenter UFC Laura Sanko di atas octagon Etihad Arena, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu (23/10/2022).

Kemenangan ini tidak hanya mengantarkan mantan juara One Pride kelas ringan itu lolos ke final Road To UFC, tapi juga mencetak sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang menembus final Road To UFC.

Di final, Jeka harus sangat berhati-hati dengan kedua lawannya, sebelum mendapatkan kontrak resmi sebagai petarung resmi UFC.

Kyeong-pyo Kim, Misalnya. Dia merupakan petarung tipe penyerang dengan tingkat akurasi serangan 100 persen. Satu hal yang patut diwaspadai dari pria Korea Selatan itu adalah kemampuannya menyerang dari berbagai posisi.

Sebanyak 80 persen serangan yang dilancarkan oleh Kim diarahkan ke kepala dan 20 persen sisanya ke kaki. Selain itu, UFC mencatat Kim berhasil lolos dari separuh percobaan serangan take down dari lawannya.

Kemudian Anshul Jubli. Petarung asal India (27) ini mulai bertarung di UFC tepat sehari setelah Jeka Saragih memulai debutnya di platform Mix Martial Arts (MMA) terbesar yang dipimpin oleh pria asal Boston, Dana White, yakni pada 10 Juni 2022.

Kendati baru, Jubli memiliki rekor yang cukup impresif. Dia memiliki rekor 5 kali menang dan belum pernah kalah atau pun imbang. Secara keseluruhan atlet berjulukan The King of Lions itu sudah mencatatkan rekor 6 kali menang berturut-turut.

