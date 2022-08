Erick Thohir Jadi Saksi Tim Binaannya Jadi Juara IBL 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Klub bola basket yang didirikan Erick Thohir, Satria Muda Pertamina, menyabet gelar juara IBL 2022.

Menteri BUMN, Erick Thohir, hadir langsung di C-Tra Arena menyaksikan game kedua final IBL 2022, Minggu (28/8/2022).

Kehadiran Erick Thohir tak hanya jadi penonton. Sebab, ia punya keterikatan kuat dengan Satria Muda Pertamina.

Satria Muda merupakan tim yang dibina oleh Erick Thohir dan kolega sejak 1998 untuk mengikuti liga bola basket KOBATAMA.

Sebelum Erick Thohir lewat Grup Mahaka masuk, Satria Muda tengah struggle untuk berjuang dari jerat degradasi. Nama tim ini pun berubah menjadi Mahaka Satria Muda.

Namun perubahan kepemilikan ini punya dampak positif. Satria Muda langsung sukses menjadi jawara KOBATAMA 1999.

Erick Thohir yang menggemari basket sejak kecil juga tercatat pernah menjadi manajer di tim Satria Muda.

"Halo Bandung, halo Indonesia. Saya ingin menyaksikan pertandingan final IBL game kedua. Maju bola basket Indonesia," ucap Erick Thohir dalam video yang ia unggah di akun Instagram pribadinya.

Erick turut menyaksikan laga sengit kontra Pelita Jaya bersama Baim Wong yang kini menjadi presiden tim Satria Muda.

Kehadiran Erick Thohir dan Baim Wong berujung manis. Satria Muda pun mengalahkan Pelita Jaya dengan skor 89-74.

Kemenangan ini sekaligus memastikan Satria Muda menjadi juara IBL 2022 karena unggul 2-0 atas Pelita Jaya dalam format best of three. Ini adalah gelar ke-11 bagi Satria Muda di era IBL/NBL sejak 2003.

