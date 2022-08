Jadwal Final IBL 2022: Pelita Jaya vs Satria Muda

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal babak final IBL 2022 yang mempertemukan Pelita Jaya Bakrie Jakarta vs Satria Muda Pertamina Jakarta.

Kompetisi bola basket Indonesia atau IBL telah memasuki babak final. Dua tim terbaik berhak tampil di final IBL 2022.

Pelita Jaya Bakrie Jakarta memastikan tiket final IBL 2022 lebih dulu setelah mengalahkan West Bandits Combiphar Solo dengan skor 2-0 di babak semifinal.

Langkah Pelita Jaya untuk merebut gelar juara dipastikan tak akan mudah. Sebab, mereka akan menghadapi juara bertahan, Satria Muda Pertamina Jakarta di partai puncak.

Final IBL 2022 seolah menjadi ulangan final musim lalu. Kala itu, Satria Muda menggenggam trofi IBl 2021 setelah mengalahkan Pelita Jaya dengan skor tipis 2-1.

Kali ini Pelita Jaya yang dihuni banyak pemain berlabel timnas Indonesia akan menjadi tantangan bagi Satria Muda untuk mengamankan gelar juara back to back.

Sama seperti laga di babak playoff hingga semifinal, final IBL 2022 juga akan digelar dengan format best of three.

Pelita Jaya bertindak sebagai tuan rumah lebih dulu, meski laga digelar di tempat netral yakni C-Tra Arena, Bandung, Sabtu (27/8/2022) .

Pertemuan kedua Pelita Jaya vs Satria Muda akan digelar sehari kemudian juga di tempat yang sama, Minggu (28/8/2022).

Jika skor imbang 1-1 hingga laga kedua berakhir, maka game ketiga akan dimainkan pada Selasa (30/8/2022).

Seluruh pertandingan final IBL 2022 akan disiarkan langsung di USeeTV atau layanan streaming Vidio.com.

Jadwal Final IBL 2022

Game 1

Sabtu (27/8/2022)

Pelita Jaya vs Satria Muda

18.30 WIB

Game 2

Minggu (28/8/2022)

Satria Muda vs Pelita Jaya

18.30 WIB

Game 3 (Jika Diperlukan)

Selasa (30/8/2022)

Pelita Jaya vs Satria Muda

18.30 WIB

