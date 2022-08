Jadwal Semifinal IBL 2022: Pelita Jaya vs West Bandits, Satria Muda vs Prawira

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal babak semifinal IBL 2022 yang akan digelar pada akhir pekan ini.

Turnamen bola basket IBL 2022 telah memasuki babak semifinal pada akhir pekan ini di C-Tra Arena, Bandung. Empat tim terbaik telah melalui perjuangan di babak playoff.

Pelita Jaya Bakrie Jakarta akan menantang West Bandits Combiphar Solo pada semifinal pertama.

Adapun semifinal lainnya mempertemukan Satria Muda Pertamina Jakarta kontra Prawira Bandung.

Format semifinal IBL 2022 sama seperti playoff yakni best of three. Tim yang meraih dua kemenangan lebih dulu akan melangkah ke babak final.

Namun jika skor imbang 1-1 hingga game kedua, pertandingan akan ditentukan melalui game ketiga.

Bagan semifinal IBL 2022 memunculkan spekulasi bahwa partai final kali ini akan menjadi ulangan tahun lalu yakni Satria Muda vs Pelita Jaya.

Musim lalu Satria Muda menjadi juara setelah menundukkan Pelita Jaya dengan skor 2-1.

Jadwal Semifinal IBL 2022

Game 1

Sabtu (20/8/2022)

Pelita Jaya vs West Bandits - 16.00 WIB - 18.00 WIB

Satria Muda vs Prawira Bandung - 18.30 WIB - 20.30 WIB

Game 2

Minggu (21/8/2022)

Prawira Bandung vs Satria Muda - 16.00 WIB - 18.00 WIB

Pelita Jaya vs West Bandits - 18.30 WIB - 20.30 WIB

Game 3 (Jika Diperlukan)

Selasa (23/8/2022)

Pelita Jaya vs West Bandits - 16.00 WIB - 18.00 WIB

Satria Muda vs Prawira Bandung - 18.30 WIB - 20.30 WIB

