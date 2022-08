Di JIS, Kevin Sanjaya Lamar Valencia Tanoesoedibjo

Bisnis.com, JAKARTA – Atlet bulu tangkis Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo, resmi melamar kekasihnya Valencia Tanoesoedibjo bertepatan pada hari ulang tahunnya yang ke-27 di Stadion Jakarta International Stadium, Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Dipantau melalui akun Instagram @valenciatanoe, Kevin Sanjaya menyewa stadion berkapasitas 82.000 penonton tersebut untuk melamar Valencia menjadi istrinya dan mengajak calon ibu mertuanya Liliana Tanoesoedibjo, saudara, sahabat, dan kerabat untuk menyaksikan lamaran itu.

"She said YES," terlihat tulisan di layar raksasa yang berada di atas stadion usai Valencia menjawab lamaran Kevin.

Pemain ganda putra peringkat satu dunia bersama Marcus Fernaldi Gideon ini menyatakan niatnya untuk meminang putri pemilik MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, tersebut.

Adapun, dia mengungkapan perasaannya di tengah lapangan yang didekorasi jalan setapak menuju panggung yang berhias bunga-bunga putih, di mana terlihat Kevin terus memeluk calon istrinya.

Wajah raja Indonesia Open Super 1000 ini diliputi kebahagiaan. Valencia yang menyatakan kesediaannya menjadi pendamping Kevin tak kalah bahagia, dirinya membalas pelukan Kevin lalu tersenyum malu.

Valencia kemudian mendapatkan selamat dari saudara-saudaranya. Terlihat Liliana tersenyum bahagia melihat putrinya akan menikah.

